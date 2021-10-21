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Kadın - Aile Çikolatalı saray sarması tarifi
Kadın - Aile

Çikolatalı saray sarması tarifi

Yapımı oldukça kolay olan, sütlü tatlı sevenler bu tarif sizin için.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 22:02:00 - 2021-10-21 22:07:06
Çikolatalı saray sarması tarifi

Yapımı oldukça kolay olan, sütlü tatlı sevenler bu tarif sizin için. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 su bardağı şeker
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı margarin
  • 1 paket vanilya
  • 2 paket sütlü bitter çikolata
  • 1 kutu krem şanti (150 gr- arası için)
  • 1 su bardağı fındık(çekilmiş)
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi (tabanı için)
  • Çikolata sosu (üzeri için)

Yapılışı

Tencereye süt, un, şeker, kakao konup çırpın. Kıvama gelene kadar kısık ateşte sürekli karıştırılarak pişirin. Yağ, çikolata ve vanilya eklenip malzemeler eriyinceye kadar çırpın. Tepsiye hindistan cevizi yayın. Üzerine kremamız eşit şekilde dökün ve soğumaya bırakın. Krem şanti tarifine göre hazırlanır soğuyan tatlımızın üzerine yayılıp düzeltilir. En üste fındık serpilir ve 1 saat dolapta dinlenmeye bırakılır. Daha Sonra istediğiniz ölçülerde kesip rulo yapabilirsiniz.

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