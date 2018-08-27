Çikolatalı krep sarma nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı dolusu toz şeker

4 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

Sıvı yağ(tavayı yağlamak için )

içi için:

Fındık ezmesi

Çikolata

Muz

Bal

Üzeri için

Fıstık

Badem

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeyi derince bir kapta çırpın ve krep hamurunu hazırlayın. Cıvık olursa un katılabilir.

Tavaya çok az sıvı yağ dökün ve krep hamurundan bir kepçe döküp önlü arkalı pişirin.

Tüm hamurdan bu şekilde krep hazırlayın.

Krebi düz zemine yayın ve arasına bal çikolata sürebilirsiniz.

Muzu koyup rulo yapın ve iki parmak kalınlığında kesin ve tabağa dizin.

Servise hazır. Afiyet olsun