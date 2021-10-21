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Kadın - Aile Çikolatalı Cupcake Tarifi
Kadın - Aile

Çikolatalı Cupcake Tarifi

Çay ve kahve sohbetlerinin vazgeçilmezi lezzetli ve pratik tatlı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 17:43:00 - 2021-10-21 17:45:13
Çikolatalı Cupcake Tarifi

Çay ve kahve sohbetlerinin vazgeçilmezi lezzetli ve pratik tatlı tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeleri

  • 3 tane yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • Yarım su bardağı sıvı yağı

Yapılışı

Bir kaba yumurtaları, toz şekeri koyup, çırpın. Sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip unu azar azar ekleyerek karıştırın. Kıvamı oluştuktan sonra kakao ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırınız. Hazırladığınız kek karışımını cupcake kalıplarını dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişiriniz. Üzerine çikolata sosu ve üzerine antep fıstığı kullanabilirsiniz.

 

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