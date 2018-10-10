Çikolata lekesine sıvı deterjan

Canınızı sıkan bu lekelerden kurtulmanız için size birkaç önerimiz var. Mürekkep lekesine alkol, kan lekesine de bulaşık deterjanı. Masrafsız, kolay ve pratik.

Çay, kahve ve kan: Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı renksiz bulaşık deterjanı karıştırın ve uygulayın. Varsa yarım bardak suya, bir çorba kaşığı kadar amonyak ilavesiyle veya iki ölçek su içine bir ölçü sirke karıştırak da aynı sonucu alabilirsiniz.

Mürekkep lekesini, üzerine az miktarda saf alkol döküp silin. Leke çıkana kadar bu işleme devam edin.

Çikolata lekesinin üzerine ıslak deterjanı sürdükten beş dakika sonra bol suyla durulayın, silerek kurulayın veya kuru temizlemecinizin tavsiyesini alın. Benzol maddesi ve türevlerini de kullanabilirsiniz. Ancak bu işlem yapılırken yeterli havalandırmayı sağlayın, sigara ve ateşten uzak tutun.