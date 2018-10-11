Çikolata krizi magnezyum eksikliğinin işareti

Magnezyum, organlarımızın her birinin düzgün çalışması için gereklidir. Bu, 300’den fazla biyokimyasal reaksiyon için gerekli olmasının yanı sıra, kan basıncı kontrolü için ve kalsiyum da dahil olmak üzere diğer minerallerin düzenlenmesi, güçlü kalmak, bağışıklık sistemi, uygun sinir ve kas fonksiyonu için gereklidir. Peki neden çikolata yeme isteği duyarız? Kulağa şaşırtıcı gelebilir ama, kakao çekirdeği magnezyum açısından en yüksek yiyeceklerden biri. Ancak kakao çekirdeği magnezyum açısından yüksek iken, çoğu çikolata değildir. Çikolatanın tüm yararlarından faydalanmak için en az %70 kakao içeren bitter çikolata tüketmelisiniz.

1. Kalbiniz için:

Araştırmalar haftada 2-3 parça bitter çikolata yemenin tansiyonu dengelemeye yardım ettiğini gösteriyor. Bitter çikolata kan akışını düzenliyor ve kan pıhtılaşmasının ve damar sertliğinin oluşmasını engellemeye yardımcı oluyor.

2. Beyniniz için:

Bitter çikolata kalp kadar beyne giden kan akışını da düzenliyor, bu da beynin idrak ve algılama gücünü geliştiriyor. Bitter çikolata aynı zamanda felç riskini azaltıyor. Kişinin kendini daha mutlu hissetmesine sebep oluyor.

3. Kan şekeriniz için:

Bitter çikolata damarların sağlıklı ve kan akışının düzenli olmasına yardımcı oluyor; bu da tip 2 diabet riskini azaltıyor.

4. Antioksidan:

Yaşlandıkça vücudun doğal antioksidan üretimi de azalır. Bitter çikolata zengin antioksidan içeriğine sahiptir. Birçok kanser tipine karşı kişiyi korur.

5. Teobromin:

Teobromin diş minesinin sert ve kuvvetli olmasına yardımcı olur. Bitter çikolata yüksek oranda teobromin maddesi vardır.

6. Vitamin ve mineralleri:

Bitter çikolata sağlığınız için gerekli olan birçok vitamin ve mineral açısından zengindir. İçerdiği potasyum ve bakır, felç ve kardiovasküler hastalık riskini azaltır.