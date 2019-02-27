Çıkar çatışması güven zedeliyor

Cizre’de gerçekleştirilen ‘’İş Ahlakının Yaygınlaşmasında İş Dünyası, Üniversiteler ve Sivil Toplumun Rolü” panelinde toplumda iş ahlakı bilincinin yerleşmesi konusu tüm detaylarıyla ele alındı.

Panelde konuşan Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan, iş ahlakı konusunda iş dünyası ile STK’ları bir araya getirme gayreti içinde olduklarını belirterek, “Bugünlerde her zamankilerden daha fazla ihtiyaç duymamıza rağmen iş ahlakı konusunda bilgi, politika üreten kurum ve kuruluşların sayısı çok azdır. Hedefimiz üyelerimizin iş ahlakı bilincine sahip olmasını, üniversite ve STK’ları bu süreç içine katmak istiyoruz” dedi. Karahan verdiği mesajda çıkar çatışmalarının toplumdaki güveni zedelediğine dikkat çekti.

İGİAD’a teşekkür

Cizre TSO ve Cizre Kızılay Başkanı Salih Sevinç ise İGİAD’a teşekkür ederek, “İstanbul’dan buralara gelip bizlere destek oldular. Bizleri kucaklayan kurumlarımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan devletimizin tüm kurumları bölge ile hemhal olduğu söylerken konuşmalarında “Her alanda olduğu gibi bir yozlaşma, bir yıpranma meydana gelmiş bulunuyor. Coğrafyanın şanlı tarihine geri dönebilmesi için hep birlikte çalışmamız lazım”şeklinde konuştu.

Değerlerimizden uzaklaşmayalım

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “Birlik ve beraberliğimi olduğu müddetçe ekonomik krizlerin üzerinden çok daha rahat atlatacağız. Bizler “O hâlde, emrolunduğun gibi dosdoğru ol!...” ayetine uygun davranabilirsek inanın her şey çok daha kolay olacaktır” mesajını verdi. Vali Mehmet Aktaş da, “İslam noktasının sıkıntılı olmasının en temel nedenleri değerlerimizden uzak olduğumuzdur. Birlik ve beraberliğimi olduğu müddetçe ekonomik krizlerin üzerinden çok daha rahat atlatacağız. Bu yeniden dirilişi her alanda yakalamamız lazım” dedi.