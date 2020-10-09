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Ekonomi Cihaza bağlı hastaların elektriği kesilmeyecek
Ekonomi

Cihaza bağlı hastaların elektriği kesilmeyecek

Limak Enerji, cihaza bağlı yaşam süren hastalar için özel bir uygulama başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:13:00 -
Cihaza bağlı hastaların elektriği kesilmeyecek

Şirket, diyaliz ünitesi, solunum cihazı gibi yaşam destek cihazlarına bağlı yaşayan müşterilerin elektrik kesintilerinden etkilenmemeleri için önemli bir uygulama gerçekleştirildiği açıkladı. Müşterilerin, gerekli belgeleri ibraz ederek başvurmaları halinde enerjilerinin kesilmediği duyurulan açıklamada, yazılı başvurunun ardından abonelere özel bir kod tanımlanarak enerjilerinin kesilmemesi sağlandığı belirtildi. Böylece müşterilerin, elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı olası planlı ve plansız enerji kesintilerinden etkilenmediği kaydedilen açıklamada, bu sayede enerji kesintisi halinde yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçildiği vurgulandı.

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