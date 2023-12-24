Cihat Yaycı'dan uyarı: ABD ile F-16 alımları, düşündürücü! Dikkat çeken Türkiye'ye ilanı, ilgili mesajı

Yaycı Paşa eylemlerin artacağı uyarısında bulunmuştu

“Oluşan durumda, Türkiye için sınırın ötesindeki tüm terör yapılanmaları meşru hedeftir”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit harekat bölgesinde terör örgütleriyle girilen çatışma sonucu 6 askerimiz şehit olurken, 1 askerimiz yaralandı. Böylece son iki günde teröristlerce girilen çatışmalarda toplam 12 askerimiz şehit düştü.

Son iki günde yaşanan terörist saldırıları ve kayıplara ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRKDEGS) Dış İlişkiler Direktörü Mert Ünlü, “Her saldırının zamanlaması manidardır ancak bu saldırı bölgemiz ve bölgemizde ülkemizin sergilediği duruş göz önüne alındığında çok daha anlamlıdır. Hem PKK’nın hem de Suriye uzantısı YPG’nin ve siyasi uzantılarının vekalet savaşı kapsamında varlık gösteren taşeron yapılanmalar olduğu sadece Türk kamuoyu tarafından değil aynı zamanda bu terör örgütlerini müttefik olarak değerlendiren ülkelerin resmi açıklamalarından kaynaklı olarak tartışmaya kapalı birer gerçektir” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına karşı düşmanca saldırılar”

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PKK üzerinden var olan etnik bölücü sorunun iç dinamikleri açısından, terörün sosyal örgütlenme boyutunun engellenmesi adına, Türk demokrasisinin geçmişte yaptığı düzenlemelerin fazlasıyla yeterli olduğunu vurgulayan Ünlü, Terörün suiistimal ederek, “Örgütlenme motivasyonu sağladığı demokratik temsil, kültür gibi başlıklarda önleyici tüm iç düzenlemeler, içinde bulunduğumuz tüm jeopolitiğin zorunluluklarına rağmen gereğinden fazlasıyla yapılmıştır. Demokrasi düzleminde yeni bir düzenleme ihtiyacı Türk milleti nezdinde tartışmaya kapalıdır, tahammülü imkansızdır. Bu düzenlemelerden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde, Türk milletine yapılan her saldırı ve bu saldırılara siyaset aracılığıyla sağlanan, terör ile eşgüdümlü her destek dış politika kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına karşı düşmanca saldırılar olarak değerlendirmemek için bir sebep yoktur” ifadelerini kullandı.

Yaycı Paşa eylemlerin artacağı uyarısında bulunmuştu

“Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Cihat Yaycı geçtiğimizi günlerde, terör örgütünün Suriye’deki yapılanmasını işaret ederek terör örgütünün eylemlerini arttıracağı konusunda uyarıda bulunmuş ve bunları da terör örgütünün sınır ötemizdeki desteğe ve İsrail’in, Türkiye’de suikast eylemleri yapma tehdidine bağlamıştı” hatırlatmasını yapan Mert Ünlü, “Görünen o ki taşeron örgüt işverenlerinden ihalesini almıştır. Aynı zamanda ABD ile F-16 alımları için görüşmeler, İsveç’in NATO’ya kabulü şartı ile devam ederken ve TBMM’de gelecek hafta görüşülmeden önce bu terör eyleminin gerçekleşmesi de bir başka düşündürücü konudur” şeklinde konuştu.

“Oluşan durumda, Türkiye için sınırın ötesindeki tüm terör yapılanmaları meşru hedeftir”

“Oluşan durumda, Türkiye için sınırın ötesindeki tüm terör yapılanmaları meşru hedeftir” diyen TÜRKDEGS Dış İlişkiler Direktörü Mert Ünlü, şunları söyledi: “İsrail ve ABD Suriye’de hava operasyonu yaptığı zaman hava sahası konusunda bonkör davranan ancak Türkiye gerçekleştireceği zaman hava sahasını kapatan Rusya da dahil olmak üzere, terör örgütünü müttefik olarak tanımlayan ülkelere karşı Türk milletinin görüşü nettir. Sınır ötesinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek geniş kapsamlı bir operasyona kamuoyu desteği artmakta ve bunu da siyasi karar alıcıların ivedi şekilde değerlendirmesi gerekmektedir. Bu durum sadece ülkemiz kamuoyunun değil bölgede taşeron örgütlerden ve işveren ülkelerinin zalim uygulamalarından muzdarip olan milletlerin de hem bugün hem de gelecekte beklenen Türk’ün varlığını hatırlatması açısından önemlidir”