Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin açıklamada bulunan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Türkiye, “Güç Aktarım Yeteneğine Sahip Orta Ölçekli Devlet” statüsüne sahip olmayı hedeflemelidir. Güç aktarım yeteneğine sahip olmayı hedefleyen böyle bir devletin donanmasının da pek tabii uçak gemisine ihtiyacı vardır. Uçak gemisine ihtiyacımız olduğunun saha üzerindeki delili olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da UMH’ye verdiği desteği gösterebiliriz. Libya’da Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir uçak gemisi olsaydı, mevcut durumdan daha farklı bir durumda olabilirdik. Bu nedenle, uçak gemisi ihtiyacının farkında olarak uçak gemisi projelerini desteklemeliyiz" diye konuştu.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin bu kapsamda jet pilotu yetiştirmek için çalışmalarını başlattığını ve geçen yıl Deniz Tayyare Okulunu kurduğunu anımsatan Yaycı, "İnanıyorum ki yakın zamanda uçak gemisine sahip olacağız." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu yönde açıklamaları olduğunu hatırlatan Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğumuz gün, Türkiye, dünyada devletler arasında bir üst lige çıkar." dedi.

Projelerde yaşanan gecikmeler

Türkiye'nin savunma sanayinde ciddi atılımlar yaptığını aktaran Yaycı, "Türkiye, milli savunma sanayisini kurmakta olan bir devlettir. Bu bağlamda, milli savunma sanayisini kurmak ve bu sanayi içerisinden projeler çıkarıp bunları üretime geçirmek, ne yazık ki hemen olmamaktadır. Türkiye, ulusal savunma sanayisini imkanları doğrultusunda hızlı bir şekilde aktif olarak kullanmaya çalışmaktadır. Fakat yaşanan mali sorunlarla birlikte gemi inşa sürelerinin uzaması, birtakım projelerin geçici süreyle askıya alınması, muhtemel ve olağan gelişmelerdir. Tüm bunlara rağmen, Türkiye, donanmasının ihtiyaçlarını görmekte, geçici süreyle bu ihtiyaçları gidermek için çeşitli modernizasyon projeleri yürütmekte ve aynı zamanda donanmasını güncellemek adına yeni gemi inşa projeleri üretmekte ve yürütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk donanmasının yerli ve modern fırkateyn ve korvetlerin yanı sıra denizaltılar, hava savunma fırkateynleri ve uçak gemisine de ihtiyacı olduğunun altını çizen Yaycı şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda sadece askeri tersaneler değil, özel sektör tersaneleri ile birlikte süratle bu projelerini gerçekleştirmek durumundadır. Özel sektör tersanelerimizin bazıları yurtdışına savaş gemileri yapmaktadır. Devlet ve özel sektör birlikte sinerji oluşturmalıdır. Bu sayede sürat kazanılırken, maliyet etkenlik derecesi de artacaktır.

Türk milletinin son yıllarda denizlerdeki hak ve menfaatlerinin farkına vardığını dile getiren Yaycı, "Milletimizde denizler özelinde büyük ve güçlü bir bilinç oluşmuştur. Aynı bilince sahip olan Deniz Kuvvetleri, donanmanın kısa, orta ve uzun vadede milli imkanlarla hazırlanan platformlar vasıtasıyla modernleştirilmesi ile “Orta Ölçekli Küresel Güç Aktarım Kabiliyeti”ne sahip olacaktır. Kısa vadede, Ada Sınıfı Korvetler, Türk Tipi Hücumbotlar, Amfibi Gemiler, Deniz Karakol Uçakları, İnsansız Hava Araçları ve İnsansız / Otonom Sualtı Araçlarının; orta vadede ise, İstif Sınıfı Fırkateynler, Hava Savunma Harbi Fırkateynleri, üzerine uçak konuşlu Havuzlu Çıkarma Gemisi, Muharebe Destek Gemisi, Yeni Nesil Mayın Avlama Gemileri ve Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltıların üretimi ve envantere girişinin sağlanması durumunda Türk Deniz Kuvvetleri’nin Orta Ölçekli Küresel Güç Aktarımı Yeteneğine önemli oranda kavuşacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

"Uçak gemisine sahip olmamız gerekir"

Türkiye'nin büyük devlet olma hedefine sahip bir ülke olduğunu kaydeden Yaycı, şunları aktardı:

"Büyük devlet olmanın gereksinimlerinden biri de büyük ve güçlü bir donanmaya sahip olmaktır. Bunun için de uçak gemisine sahip olmak gerektir. Bu doğrultuda, kanaatime göre, Türk Deniz Kuvvetleri hem deniz havacılığını güçlendirmek hem de kendi pilotlarını kendisi yetiştirebilmek adına Deniz Tayyare Okulu’nu kurmuştur. Deniz Tayyare Okulu’nda TCG Anadolu ve gelecekte envantere girecek gemilerimizde görev alacak jet savaş uçağı pilotlarımızın yetiştirileceğine inanıyorum."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın sayılı ordularından biri olduğunu ve tarihten terübesiyle üzerine düşen her görevi başarıyla ifa ettiğini belirten Yaycı, "Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri, ulusal savunma sanayisinin katkısı ile beraber müşterek harekât kabiliyetini güçlendirmiş ve güçlendirmeye devam edecektir. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri, otonom ve otonom olmayan unsurlarını kusursuz bir uyum içerisinde kullanmakta ve bu bakımdan dünyada bu uyum sürecini sorunsuz bir şekilde atlatan ve uygulayan nadir ordulardan biridir." dedi.