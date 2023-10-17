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Gündem Cihat Yaycı'dan dikkat çeken İsrail yorumu! Tevrat ayrıntısı büyük dikkat çekti
Gündem

Cihat Yaycı'dan dikkat çeken İsrail yorumu! Tevrat ayrıntısı büyük dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-10-17 03:12:00 -
Cihat Yaycı'dan dikkat çeken İsrail yorumu! Tevrat ayrıntısı büyük dikkat çekti

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, İsrail ordusunun Gazze'deki savaş taktiğini Tevrat'ta bahsedilen şekilde 'düşmanın kendi dahil hayvanlarına kadar yok etme' şeklinde gerçekleştirdiğini, sivillerin acımasızca öldürüldüğünü söyledi.

Gazze'de sivil kayıplar 3 bine yaklaşırken, dünyanın yüzölçümüne en çok nüfusun düştüğü kent, su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçlardan yoksun halde her yerden kuşatılmış durumda. Bölgede İsrail'in nasıl bir taktik uyguladığını Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı açıkladı.

İsrail'in Gazze'den sonra da durmayacağını ve acımasızca katliamlarını sürdüreceğini ima eden Yaycı şunları söyledi:

"İsrail ordusu, Tevrat'taki gibi katliam yapıyor"

İsrail ordusu, Tevrat'ta belirtilen savaş tarzını uyguluyor. Tevrat'ta düşmanın tüm malı, mülkü, hatta koyunları ve tavuklarıyla birlikte yok edilmesi geçer. İsrail Savunma Bakanı 'Karşınızda insan yok, hiçbir kural yok, mahkeme de yok, istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz' dedi. Yani bu şu demek: İsrail ordusuna emir verenler, kendilerine Tavratik bir görev biçmişler. Bundan sonra da Suriye ve Lübnan'dan toprak kopartacaklar. Ardından Mısır ve Suudi Arabistan da tehlikede. Türkiye de bu tehlikeye dahil.

"Böyle giderse İsrail, Türkiye'ye komşu olur"

Eğer Suriye'nin güneyinde, İsrail'in kuzeyinde İran destekli misillerin elindeki bölge, İsrail'e saldırı yapıldığı gerekçesiyle ele geçirilirse, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği topraklarla birleşir, komşu olur. İsrail de Türkiye'ye komşu olur. İsrail burnumuzun dibine gelir. Çünkü PKK'yı da ABD destekliyor.

Kaynak: Ensonhaber
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