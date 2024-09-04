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Gündem Cihat Yaycı'dan CHP'li Nevşin Mengü'ye cevap! Cahilliğini yüzüne vurdu
Gündem

Cihat Yaycı'dan CHP'li Nevşin Mengü'ye cevap! Cahilliğini yüzüne vurdu

Yeniakit Publisher
2024-09-04 19:13:00 -
Cihat Yaycı'dan CHP'li Nevşin Mengü'ye cevap! Cahilliğini yüzüne vurdu

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Nevşin Mengü'nün Mısır ve Yunanistan açıklamasına tepki gösterdi.

CHP'li Namık Tan'ın "Mavi Vatan Masalı" sözüne destek veren CHP'li Nevşin Mengü'ye Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı tepki gösterdi.

Mengü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Büyükelçi Namık Tan "Mavi Vatan Masalı" dediği zaman hop oturup hop kalkanlar, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ziyareti sonrası sanırım Tan'a hal verecektir. Mısır çoktan GKRY ve Yunanistan ile Akdeniz'de deniz yetki alanları anlaşmasını imzalamış durumda Diplomasi, diziler ve uydur kaydır Facebook videolarıyla halka gaz vermeye benzemiyor maalesef" dedi.

Bu açıklama sonrası Yaycı'dan bir açıklama geldi.

Yaycı'nın açıklamaları şöyle:

Bu görüşe nasıl cevap vereyim?
Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz ki?
Mısır- GKRY Antlaşmasının 1992’den başlayan müzakereler neticesinde 2004’te imzalanıp 2003’e imzalandığını mı söyleyelim?
Mısır’ın Yunanistan ile 2020’de yaptığı antlaşmanın, Yunanistan TAKIMADA Devleti olmadığı için, hukuken geçersiz olduğunu mu anlatalım?
Mavi Vatan Doktrinin ben görevdeyken 2019’da yapılan Mavi Vatan tatbikatı ve 27 Kasım 2019’da imzalanan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Antlaşması ile fiilen hayata geçtiğini mi hatırlatalım?

Bir takım MAVİ VATAN aleyhine mevcut eksik ve aksak uygulamalar nedeniyle MAVİ VATAN’IN MASAL OLAMAYACAĞINI ve MAVİ VATAN’IN şahıslar ve iktidarlarla kaim olmayan, TÜRKİYE’NİN DENİZLERDEKİ MİSAKI MİLLİSİ olduğunu mu anlatalım?
Ne söyleyelim?

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