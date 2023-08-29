Cihat Yaycı Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyareti duyurdu! 'Eğer doğruysa büyük skandal' dedi ve çılgına döndü

Bodrum Belediye Başkanı ve beraberindeki Bodrum Belediyesi temsilcilerinin, “Büyük Taarruz” un 101 yıl dönümünde, sözde Pontus Rumları Soykırım Anıtı diken İstanköy Belediyesi tarafından düzenlenen sözde “dostluk” etkinliğine katıldığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili konuşan Tümamiral Cihat Yaycı çılgına döndü.

Bir video yayınlayan Cihat Yaycı, "Eğer doğruysa çok büyük bir skandal var. Bodrum Belediyesi'ndeki heyet 26 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıldönümünde İstanköy Belediyesi tarafından düzenlenen sözde Pontus Anıtı'nı ziyaret edip etkinliğe katılmışlar. Doğruysa çok büyük bir acıdır. Siz buraya katıldınız mı? Atatürk'ün partisi bundan hesap sormayacak mı? İçişleri Bakanlığı bundan hesap sormayacak mı? Umarım doğru değildir" dedi.