Cihat Yaycı Paşa’dan Erdoğan’a çağrı

Yeni Akit Ankara

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı hakkında Fetövari kumpasla açılan soruşturmaya geçtiğimiz aylarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı “Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı” vermişti. Soruşturmayı açanların itirazı üzerine Yargıtay yine red kararı verdi. Yaycı Paşa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Peki bu müfteri ve işbirlikçilerinden şimdi kim hesap soracak?” diye sordu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “FETÖ temizliğine bizzat el atmaya” çağırdı.

‘Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız’

Cihat Yaycı şunları söyledi: “Şimdi bu kumpasın çöküşü FETÖ ve içerideki uzantılarını çıldırtmış. Yeni kumpas, iftira, yalan, kurgu, suç uydurma arayışları içine girmişler. Ama Allah her daim doğrudan yanadır ve tuzak kuranların en hayırlısıdır! Allah bizi doğru yoldan ayırmasın, Allah bizimledir! Şimdi buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum; Bana kumpas kuranlardan, suç uyduran müfterilerden, uydurulan suça istinaden açılan soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alınmamı teklif edenlerden hesap sorunuz ve FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız”