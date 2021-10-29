Cihat Yaycı Paşa tehditlere böyle cevap verdi: FETÖ’cü çomarların saldırısı benim için büyük onurdur

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

FETÖ’cü teröristlerin sürekli sosyal medya hesapları üzerinden hedefe koyduğu Cihat Yaycı Paşa, yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“Hain örgütün bam teline bastık”

Türkiye’ye ihanet eden teröristlerin tehditlerine ilişkin konuşan Cihat Yaycı, “FETÖ’nün elebaşları ve trolleri FETÖ tehlikesi ve kadrolarını önemli ölçüde muhafaza ettiği açıklamalarımdan sonra toplu halde yine saldırıya geçtiler. Ölümle tehditten itibarsızlaştırmaya, bırakın beni aileme küfre kadar sosyal medyadan, Tr724, Samanyolu, Zaman ve diğer yayın organlarından sürekli yazıyor, çiziyorlar. Anlaşılan yine bu hain örgütün yine bam teline bastık.”

“Görüşlerimizi söyleyince çıldırdılar”

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca FETÖ’nün ihaneti gibi bir hainliğin yaşanmadığına dikkat çeken Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Bunlar tam kendilerini unutturmuş, mağdur edebiyatı ile zemin kazanmaya başlamışken bunların gerçek yüzünü, kul hakkı yemelerini, ahlaksızlıklarını, sınav hırsızlıklarını, Milleti haraca kesmelerini vs hatırlatınca çok bozuldular. Üstelik de bu hain casusluk ve terör örgütüyle mücadele için teşkilat ve yöntem konusunda görüşlerimizi de söyleyince çıldırdılar.”

“FETÖ-FONDAŞ işbirliğiyle saldırılar devam eder”

Türkiye 2023’e doğru giderken FETÖ-PKK işbirliği ile saldırıların daha da artacağına işaret eden Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Muhtemelen yakın zamanda yine sahte haberler yaparak bunu yurtiçi uzantıları ve FETÖ-FONDAŞ medya işbirliğiyle saldırılar yine devam eder. Yurtdışındaki firari FETÖ'cülerin ve içerdeki uzantılarının yıllardır yaptığı şeyler bunlar.”

“Çomarların saldırı ve tehditleri benim için büyük onurdur”

FETÖ’cü teröristlere karşı bir yandan da yargı aracılığıyla mücadelesini sürdüren FETÖMETRE’nin mimarı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı ve TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şu anda FETÖCU hainler ile 5000’e yakın suç duyurum, davam var. Herhalde Fetöcuların şu anda en önemli hedefi benim. Veriler onu gösteriyor. Hainlerden gelen saldırılar, tehditler doğru yere vurulduğunu gösteriyor. Bunlar korkutmuyor, aksine onurlandırıyor. Ancak bu Fetöcu çomarların saldırı, tehdit, itibar suikasti amaçlı yalanları ve hakaretleri beni yıldıramayacağı, sindiremeyeceği gibi beni daha da FETÖ ile mücadele ve bu örgütün gerçek yüzünü halka anlatmak için kamçılamaktadır. Özetle FETÖ’cü çomarların saldırısı ve tehditleri benim için büyük onurdur. Bu saldırılar bile esasında FETÖ’nün ne kadar tehlikeli ve canlı bir örgüt olduğunun göstergesidir.”