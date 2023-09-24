Cihat Yaycı Paşa'dan 'Ermeni' uyarısı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medyadaki ırkçı trollerine yönelik operasyon gündeme bomba gibi düşerken, Cihat Yaycı Paşa ırkçıları ters köşe etti.

Arap düşmanlığı yapanların bir defa bile dillendirmediği konuyu gündeme taşıyan Cihat Yaycı Paşa, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de Arap ve Afgan kayıtlı sığınmacı ve kayıtsız göçmenin yanı sıra, sayıları 850.000’i bulduğu söylenen kaçak Ermeni’nin bulunması ve çeşitli işlerde kaçak olarak çalıştırılıyor olması da önemli bir sorundur.