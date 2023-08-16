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Gündem Cihat Yaycı cephesinden Atatürkçü geçinen Nevşin Mengü'ye Sümela Manastırı tokadı
Gündem

Cihat Yaycı cephesinden Atatürkçü geçinen Nevşin Mengü'ye Sümela Manastırı tokadı

Yeniakit Publisher
2023-08-16 13:16:00 -

Fener Rum Metropolitliği'nin (Patrikhane) Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına gösterilen tepkileri aklınca alaya alan Nevşin Mengü "hepimizin adı Yorgo olacakmış" dedi. Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı cephesinden Atatürkçü geçinen Nevşin Mengü'ye tokat gibi cevap geldi.

 yeniakit.com.tr 

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Sümela Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği 10'uncu ayin gerçekleştirildi.

Ayinin Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethettiği tarih olan 15 Ağustos 1461'in yıldönümüne denk gelmesi Türkiye'yi adeta ayağa kaldırdı.

Toplumun birçok kesiminde 'iptal" çağrıları yapıldı. Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı da tepki gösterenler arasındaydı.

Yaycı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fener Rum Metropolitliği'nin (Patrikhane) Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmemelidir." dedi.
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Atatürkçü geçinen Nevşin'e şamar

Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına gösterilen tepkileri aklınca alaya alan Nevşin Mengü "hepimizin adı Yorgo olacakmış" dedi.

Mengü'ye Cihat Yaycı cephesinden tokat gibi cevap geldi. 

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi ve Mavi Vatan DEGS'in sosyal medya medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ATATÜRKÇÜ (!) Nevşin Mengü’nün; Batı Trakya Türklerinin haklarının nasıl çiğnendiği ve gördükleri zulüm hakkında konuşmasını ATATÜRK’ün neden ekümenikliği kaldırttığını, LOZAN’a göre patriğin yetkisinin İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada ile sınırlı olduğuna değinmesini bekliyoruz!

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CHP zihniyetinin desteklediği ayine AK Parti cephesinden iptal girişiminde bulunulmaması ve ayinin yapılması şaşkınlıkla karşılandı.

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