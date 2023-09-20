Cihat Yaycı: Azerbaycan aslında ABD'ye mesaj verdi

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmayı değerlendirdi.

Cihat Yaycı'nın açıklamaları şöyle:

ABD desteğini aldılar

Ermeniler başından beri bir sapkınlık ve şımarıklık içindeler. Arkalarına en son olarak ABD desteğini aldılar. Karabağ'ın tamamını ele geçirecekken Azerbaycan ordusu durdurulmuştu. Bunlar iyice azgınlaştılar orada. Türk polisleri şehit ettiler. Bir şımarıklık içerisinde ABD ile tatbikat yapıp Türkiye ve Azerbaycan'a mesaj vermek istediler.

Ermenistan ordusu bir terör ordusudur

Ermeniler hep başkalarının arkasına sığınmıştır. Ermenistan bir terör devletidir. Türklere ve Müslümanlara zulüm uyguladılar. Azerbaycan ordusu ateşkesi bozan Ermenistan ordusuna terör operasyonu yapmıştır. Ermenistan ordusu bir terör ordusudur. Halkın can ve mal güvenliğine kast ettiler. Azerbaycan ordusu önce sivilleri koruma altına alıyor. Sadece terör odaklarına operasyon düzenliyor. Harbe hazırız biz diyerek meydan okuyan Ermeni ordusu ve yöneticilerin hepsi kaçıyor. Azerbaycan ordusu elektronik harp sistemlerini de etkisiz hale getirdi. ABD- Ermenistan ortak tatbikatının son gününde operasyon başlatılması ABD ve Ermenistan destekçilerine bir mesajdır.

Kaynak: Yeni Akit

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