Cihat Kısa kimdir? Cihat Kısa nereli? Cihat Kısa nerede görev yapıyor? Cihat Kısa Hz. Meryem hakkında ne dedi?

Hz. Meryem annemize iftira atacak kadar hadsizleşen Cihat Kısa kimdir? İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa, öğrencilerin de bulunduğu bir konferansta Hz. Meryem’in iffetine leke sürmeye açık bir konuşma gerçekleştirdi. Kısa’ya İhsan Şenocak ve Cübbeli Ahmet Hoca gibi İslam dinine gönül vermiş önemli isimler tepki gösterdi. Konuşmasında, Hazreti Meryem ve Hazreti İsa arasında geçtiğini iddia ettiği bir diyaloğa yer veren Kısa, Kur'ân-ı Kerîm'deki Meryem Sûresi'nin âyetlerini de inkar etmiş oldu.

Cihat Kısa Hz. Meryem hakkında ne dedi?

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa, Hz. İsa'nın çocukken, annesi Hz. Meryem'e "Sen de beni bırakıp bir yerlere gidiyordun" dediğini iddia ederek, ucu açık ve hoş olmayan bir diyaloğa yer verdi. Bununla da yetinmeyen Kısa, öğrencisinin "Bu cümleler yalandır" itirazı üzerine "İşte orasını bilemem. Yani aslında, hani biz anlatıyoruz 'babasız doğdu, mabasız doğdu' da bir de o çocuğun dünyasından bakın babasız doğmaya. Bu, aslında bize anlatılmayan bir hikayedir." ifadelerini kullandı.

Sözde ilahiyatçı Cihat Kısa tepki çeken konuşmasında, "Şimdi bu İsa'ya atfedilen bir şey vardı... 'ilk taşı günahsız olan atsın'. Biliyorsunuz değil mi hikayesini? Hah. Şimdi, olay nasıl, az çok biliyorsunuz. Nasıralı İsa, bir gün duruyor…” hadsizliğinde bulundu.

Cübbeli Hoca da bu hadsizliği tepkisiz kalmayarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Sözde ilahiyatçı Kısa'nın görevden alınmasını talep ederek, "Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Cihat Kısa, Kur'ân-ı Kerîm'deki Meryem Sûresi'nin âyetlerini inkâr etmiştir. İmam-Hatip ve İlâhiyattaki bâzı hocalar hakkında yaptığım açıklamaların ne kadar haklı ve yerinde olduğu böylece daha iyi ortaya çıkmıştır. Keşke haklı çıkmasaydım." ifadelerini kullandı.

İhsan Şenocak, Hazreti Meryem validemize dil uzatan sözde ilahiyatçı Cihat Kısa'nın görevden alınmasını isteyerek, "İlahiyatta bir hoca Hz Meryem annemize fahişelik isnadında bulunuyor ve herkes susuyor. CihatKısa görevden alınsın diye tag açılmış. Almazlar. Ey yetkililer! Bari bir oryantalist üniversitesi kurun da bunun gibi Kur’an'a sövenleri oraya doldurup ilahiyatları temizleyin! Kur’an’da iffetiyle anıtlaşan Hz. Meryem’e zina iftirasında bulunan bu adamı dinleyen gençler camide imam, İmam-Hatip’te muallim olacak! Yirmi yılda bu adamlardan biri ihraç edildi mi? Yetkililer niçin susuyor? Hz. Hanne, yavrusunu Kudüs'e adayan anne, Hz. Meryem de adanan kızdır. O, bir annenin kabul olan duası, İslam kızlarının rüyasıdır. Mürebbisi Allah, hamisi Zekeriyya Peygamberdir. Adı Fatıma, Zeyneb olsa da bütün kızlar Meryem, bütün anneler Hanne'dir.Ona söven İslam kızına söver." şeklinde paylaşım yaptı.

Cihad Kısa kimdir?

Cihad Kısa 1976 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini doğduğu şehirde okuyan Kısa, Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek Lisans için İzmir'e gitti. Burada Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri'nde Yüksek Lisans yaptı ve yine aynı bölümde doktorasını bitirdi. Cihat Kısa, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Öğretim Üyesi görevini üstlenmekte olup, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı'nda çalışmaktadır. 2015 yılından bu yana aynı bölümde doçent olarak görev yapmaktadır.