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Aktüel Cihat Çakır kimdir? Cihat Çakır nerede çalışıyor?
Aktüel

Cihat Çakır kimdir? Cihat Çakır nerede çalışıyor?

Cihat Çakır kimdir? Cihat Çakır Sedat Peker haberleri. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in paylaştığı Cihat Çakır nerede çalışıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 17:16:00 - 2021-06-07 17:36:28
Cihat Çakır kimdir? Cihat Çakır nerede çalışıyor?

Cihat Çakır’’ın Ordu'nun Ünye ilçesinde gazetecilik yaptığı öğrenildi. Ordu'nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihan Çakır, yerel seçimler öncesinde Sedat Peker'in kendisinle konuştuğunu söylemişti. Cihan Çakır Karadeniz Radyo Gazeteciler Derneği Başkanıdır. 

Cihat Çakır nerede çalışıyor?

Cihat Çakır'ın Ünyenethaber adlı bir internet sitesi ayrıca A52 TV sahibi olduğun öğrenildi.

Organize suç lideri Sedat Peker yayımladığı videolarla gündemi alt üst etmeye devam ediyor. Daha önce Gazeteci Hadi Özışık ile görüntülü görüşmesini yayınlayan Peker, gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Gazeteci Veyis Ateş'i de hedef alan Peker'in son olarak Ordu Ünye’de gazetecilik yapan Cihan Çakır'ı tehdit ettiği öne sürülmüştü.

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