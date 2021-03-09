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Siyaset Cihangir İslam'ın FETÖ mesajları: Paylaşımları hatırlatılınca Akit Tv stüdyosunu terk etmişti
Siyaset

Cihangir İslam'ın FETÖ mesajları: Paylaşımları hatırlatılınca Akit Tv stüdyosunu terk etmişti

Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam'ın CHP'ye katılması, geçmiş zamanlarda twitterdan paylaştığı FETÖ mesajlarını akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 23:35:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Cihangir İslam, 24 Haziran seçimlerinde CHP listesinden milletvekili seçilmişti. Ardından Saadet Partisi'ne katıldı. Bir süre sonra Saadet Partisi'nden istifa eden İslam, bugün TBMM'de CHP rozeti taktı.

Kılıçdaroğlu taktı

Cihangir İslam'a parti rozeti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takıldı. İslam geçtiğimiz yıl, "15 Temmuz batılla batılın savaşı." açıklaması ile gündeme gelmişti. Cihangir İslam'ın Saadet Partisi'nden istifa edip CHP'ye katılması, 15 Temmuz darbe sürecinde paylaştığı FETÖ mesajlarını da akıllara geldi.

FETÖ'ye destek mesajları!

İslam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'paralel' ile mücadeleyi başlattığı tarihlerde FETÖ'ye methiyeler diziyordu. Cihangir İslam, Akit Tv canlı yayınında kendisine paylaştığı FETÖ mesajları hatırlatılınca stüdyoyu terk etmişti.

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