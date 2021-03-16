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Gündem Cihangir İslam CHP'ye yaranma çabası: Kimsenin cinsel tercihini eleştirmem
Gündem

Cihangir İslam CHP'ye yaranma çabası: Kimsenin cinsel tercihini eleştirmem

Müslümanların oyuyla Milletveki seçilip CHP'ye katılan eski Saadet Partili Cihangir İslam, şirin görünmek amacıyla, Kimsenin kendi cinsel tercihlerine yönelik eleştiri yapmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 01:41:00 - 2021-03-16 01:43:26

Saadet Partisi'nden istifa ederek CHP İstanbul Milletvekili olan Cihangir İslam, Halk TV'de Şirin Payzın, Emin Çapa ve Kadri Gürsel'in sorularını yanıtladı.

Cihangir İslam, kendisine gelen eleştiriler hakkında "Ne olmamı istiyorsun" vurgusu yaparak şunları söyledi:

"Kimsenin cinsel tercihini eleştirmem"

"Bugüne kadar hiç kimsenin kendini gerçekleştirmesine, kendi varoluşsal tercihlerine, daha açık söyleyeyim kendi cinsel tercihlerine yönelik herhangi bir müdahale, eleştiri hakkını kendimde bulmadım. İsteyen istediği referansı dikkate alır, yaşar. Ben belli siyasi amaçlar doğrultusunda herkesle birlikte mücadele ederim"

Geçen yılın mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. Rozetini de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

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