Cihan Kolivar mı aptal, Türk halkı mı? "Kasım sonuna kadar ekmeğe zam gelecek" demişti!

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İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Şubat ayında ekmek fiyatının zamlanması talebi ile toplantı yapacaklarını duyurmuştu.

Çetin, zam talebine gerekçe olarak maliyeti göstermişti. Milletin ekmeğinde gözü olanlar, açıklamayla, "İstanbul'da ekmeğe zam" propagandası yaptı.

Başkan Çetin'i yalanladı!

Ensonhaber'e konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'in açıklamasını yalanladı.

Balcı, "Daha önce yapmış olduğumuz basın toplantısında ekmeğin kilogram fiyatının azami 25 lira olacağını ifade etmiştik. Ocak ve Şubat ayında ekmekte yeni bir fiyatın olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla Şubat ayında ne bir fiyat artışı ne de gündemimizde ekmeğin fiyatı var." dedi.

Gözler Kolivar'da!

Balcı'nın açıklamalarından sonra gözler Türk milletine "aptal" hakaretinde bulunan Cihan Kolivar'a çevrildi. "Kasım sonuna kadar ekmeğe zam gelecek, gelmeli" diyen Kolivar'ın aksine, Ocak'ın sonunda, fırıncıların tepesindeki isim "Ekmeğe zam yok" dedi.