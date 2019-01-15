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Cihan Kolip kimdir? Cihan Kolip hangi görevlerde bulundu

Cihan Kolip İYİ Parti Sakarya belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Cihan Kolip’nin kim olduğu araştırılıyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine devam ettikten sonra, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını tamamlayan Cihan Kolip kimdir? Cihan Kolip kaç yaşında? Cihan Kolip hangi görevlerde bulundu.

15 Ocak 2019 Salı 14:30
Cihan Kolip kimdir? Cihan Kolip hangi görevlerde bulundu

Cihan Kolip İYİ Parti Sakarya belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Cihan Kolip’nin kim olduğu araştırılıyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine devam ettikten sonra, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını tamamlayan Cihan Kolip kimdir? Cihan Kolip kaç yaşında? Cihan Kolip hangi görevlerde bulundu.

Cihan Kolip kimdir?

Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Cihan Kolip, 1969 yılında Kocaali Kestanepınarı Köyü'nde doğdu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine devam ettikten sonra, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını tamamladı. Van, İstanbul, Gaziantep gibi illerde görev yaptı. 25 yıllık meslek hayatının 16 yılını Sakarya'da geçirdi. Çeşitli mesleki dernek ve sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Fransızca bilen Kolip, evli ve 3 çocuk babası.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:30
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Cihan Kolip İYİ Parti Sakarya belediye başkan adayı
  5. Cihan Kolip kimdir
  6. Cihan Kolip nereli
  7. İYİ Parti Sakarya belediye başkan adayı Cihan Kolip

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