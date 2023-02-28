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Spor Cihan Emir'den üzücü haber! Dursun Özbek söz vermişti göremedi...
Spor

Cihan Emir'den üzücü haber! Dursun Özbek söz vermişti göremedi...

Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak 2 bacağını kaybetmişti. Hastanede tedavi gören Cihan'dan üzücü haber geldi. Galatasaray başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe maçına getirmek için söz verdiği Cihan, hayatını kaybetti. Derbiyi göremeyen Cihan, Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'yla da telefonda görüşmüştü.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 12:13:00 -
Cihan Emir'den üzücü haber! Dursun Özbek söz vermişti göremedi...

Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak 2 bacağını kaybetmişti. Hastanede tedavi gören Cihan'dan üzücü haber geldi. Galatasaray başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe maçına getirmek için söz verdiği Cihan, hayatını kaybetti. Derbiyi göremeyen Cihan, Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'yla da telefonda görüşmüştü.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan ve 62. saatte kurtarılan Cihan Emir Parlak yaşamını yitirdi. Ankara'da tedavi altına alınan fakat iki bacağı kaybeden Cihan Emir, aynı zamanda Galatasaray taraftarıydı.

Cihan, sarı-kırmızılı futbolcular Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'yla telefonda görüntülü görüşmüştü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de konuşan Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemiş, Dursun Özbek de Cihan'a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Türk futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Tanju Çolak da Cihan Emir Parlak’ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Çolak, Cihan'a tüm takım imzalı Galatasaray forması hediye etmiş ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne götürerek sarı-kırmızılı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk ile tanıştıracağının sözünü vermişti.
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