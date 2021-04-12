Çiğdem Soylu kimdir? Çiğdem Soylu memleket hareketi | Muharrem İnce Memleket Partisi A takımı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) zehir zemberek bir açıkama yaparak istifa eden ve yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce A Takımı'nı belirledi. 23 Nisan cuma günü partiyi kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'nin ekibinde dikkat çeken isimler var. A Haber'in edindiği bilgilere göre, Muharrem İnce’nin yeni partisinde Çiğdem Soylu, Ümit Özat, Şaba Sevinç, Hüseyin Ali Çelebi, Serkan Ufuk Akgün, Burak Hasar, Serkan İleri, Ber Hacıgüzeller, Mevlüt Dudu ve Serkan Özgür yer almakta.

Muharrem İnce partiyi kurdu mu?

Partinin kuruluş tarihi hakkında bilgi veren Muharrem İnce, "Salgınla ilgili özel bir durum olmazsa 19 Mayıs, daha öncesine yetiştirebilirsek 23 Nisan'da kuruluş gerçekleşecek" demişti. İnce, ittifak açıklamalarına ise “İttifaklar zayıf duruşların işidir. İttifak olmaz demiyorum ama ittifakı kutsamıyorum. Seçime 2,5 yıl varken ittifaklarla yola çıkmak zayıf siyasi duruşların işidir. Biz Türkiye'ye yeni modeller önereceğiz. Türkiye'nin kronikleşmiş sorunları var, köhnemiş yöntemlerle çözemiyiz. Yeni yöntemlerle çözeceğiz bunları.” demişti.