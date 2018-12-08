Çiğdem Özer kimdir nerelidir?

Çiğdem Özer’in kim olduğu arıştırılıyor. AK Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan adaylığında ismi geçtiği iddia edilen Çiğdem Özer Merak Akşeher’in danışmanlığını yapan ve 24 Haziran genel seçimlerinde İYİ Parti milletvekili adayı da olan Çiğdem Özer kimdir? Çiğdem Özer nereli ve kaç yaşında? AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Çiğdem Özer mi olacak?

Çiğdem Özer kimdir?

Çiğdem Özer,1975 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çiğdem Özer aslen Sivrialan Sivaslıdır. Çiğdem Özer dedesi Aşık Veysel’in ölümünde 2 yıl sonra dünyaya gelmektedir.Çiğdem,Özer ailesinin beş kardeşin en küçüğüdür. Ailesi Çiğdem Özer doğmadan önce adını Veysel olarak belirlerler. Çocukluğunda doğaya ve çiçeklere olan sevgisi ve merhameti yüzünden ona Çiğdem adını verirler. Çiğdem Özer Aşık Veysel’i yani dedesini tanımadı ama ninesi Gülüzar, annesi ve babasından hep dedesi Aşık Veysel’i dinlemiştir.

Çiğdem Özer’in eğitim hayatı İstanbul’da geçmiştir. İlk,orta öğrenimini ve liseyi İstanbul’da tamamladı. Üniversite’de bölüm olarak Halkla İlişkiler bölümünü seçerek bu alanda okudu ve mezun oldu. Çiğdem Özer, 1996 yılından beri Akbank Genel Müdürlüğü‘nde Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer‘in asistanlığını yaptı. İYİ Parti’nin kurulmasından sonra işinden istifa edip siyasete atılan Özer, İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu üyesi ve Meral Akşener’in danışmanlığını yapmaktadır.

Sanata olan yatkınlığı nedeniyle Ünlü Hat Ustası Ethem Çalışkan’dan hat dersleri almıştır. Çiğdem Özer dedesi Aşık Veysel’in şiirlerini kendi el yazısı ile kitap haline getirmeye çalışmaktadır. Spor yapmayı ve yemek yapmayı çok sevmektedir. 2018 Genel Seçimleri, İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı oldu.

Çankaya 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 64.8

AK Parti % 21.5

MHP % 9.0

HDP % 1.3