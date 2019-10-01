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Çiğ tavuk etinin bozulduğu nasıl anlaşılır?

Tavuk eti hızlı bozulabilen ve bozulduğunda da kanda yüksek miktarda mikroba yol açan bir yiyecektir.Çok az miktarda yağ içeren tavuk eti hem pek çok önemli vitamin ve minerali bünyesinde barındırdığı hem de pahalı olmadığı için genellikle her evde bolca tüketilebilen bir protein kaynağıdır. Tavuk etinin bozulduğunu anlamak için bir kaç yöntem vardır. Peki, Çiğ tavuk etinin bozulduğu nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

01 Ekim 2019 Salı 16:13
Çiğ tavuk etinin bozulduğu nasıl anlaşılır?

Tavuk eti hızlı bozulabilen ve bozulduğunda da kanda yüksek miktarda mikroba yol açan bir yiyecektir. Çok az miktarda yağ içeren tavuk eti hem pek çok önemli vitamin ve minerali bünyesinde barındırdığı hem de pahalı olmadığı için genellikle her evde bolca tüketilebilen bir protein kaynağıdır. Tavuk etinin bozulduğunu anlamak için bir kaç yöntem vardır. Peki, Çiğ tavuk etinin bozulduğu nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

Çiğ tavuk etinin bozulduğu nasıl anlaşılır?

Renginde değişiklik olup olmadığına bakın

Taze çiğ tavuk pembe, etimsi bir renge sahip olur. Bozuldukça rengi solar. Eğer tavuğun rengi matlaşmaya başladıysa bozulmadan bir an önce pişirmelisin. Pembeden çok gri renge büründüyse artık kullanmak için çok geç demektir.
Çiğ tavuğun rengi gri ile üzerinde deri olmayan sarı noktalardan oluşan bir renk arasında olabilir.
Bozulmuş tavuğu pişirmeye başladığında donuk gözükmeye ve beyazlamamaya devam edebilir.

 

Tavuğu koklayın

Bozulmuş çiğ tavuğun çok ağır bir kokusu olur. Bazıları bu kokuyu ekşi olarak tanımlar ve bazıları ise amonyak kokusuna benzetir. Eğer tavuk hoş olmayan veya herhangi bir keskin koku yaymaya başladıysa gözden çıkarmak en doğrusu olur.

Tavuk pişirirken de kötü kokmaya başlayabilir, eğer bu şekilde hoş olmayan bir koku yaymaya başlarsa kullanmamak en doğru hareket olur.

Tavuğa dokun. Çamur gibi yapışkan mı? Dokunma yöntemi koklama yöntemine göre biraz daha zordur; çünkü tavuğun doğal olarak cilalı gibi, kaygan bir yapısı vardır. Eğer tavuğu suyla duruladıktan sonra da bu balçık hissi hala duruyorsa bozulmuş olma ihtimali yüksektir. Eğer tavuk normalin dışında yapış yapış ise neredeyse kesinlikle bozulmuştur.

Donmuş Tavuğu İncelemek

Buz katmanı olup olmadığına bak. Tavuğun çevresinde kalın bir buz tabakası varsa o tavuk bozulmuş demektir. Buz katmanı buzluktaki uzun süredir çözülmeyen buzlar gibi olacaktır. Şokla dondurulmuş tavuk eğer düzgün ise üzerinde kalın buz tabakası olmaz. Eğer buz beyaz ise don yanığı sorunu olabilir.

Don yanığı olup olmadığını kontrol et. Don yanığı beyaz döküntü veya tavuk üzerinde yağ olmayan bir iz gibi gözükür. Etrafındaki deriden daha sert olur ve biraz kabarık durur.
Bu sana zarar vermese de tavuğun tadını çıkaramamana sebep olur.

Tavuğun rengini incele. Donmuş tavuğun rengini kontrol etmek daha zor olur. Rengi daha solgun olmakla birlikte, çiğ veya pişmiş tavuğa benzer ve yağ sarısı veya hafif gri renkte olur. Eğer griden daha da koyu bir renge sahipse o tavuk çöp kutusuna atılmalıdır.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:13
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