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Çiğ süte destek ödemeleri yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 milyon 142 bin ton çiğ süt için 255 milyon lira ödeme yapılacak.

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:33
Çiğ süte destek ödemeleri yapılıyor

2018 yılı eylül-ekim-kasım ayları çiğ süt destekleme ödemeleri dün yapılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki gruba ayrılan toplam 260 bin 615 üreticiye, 2 milyon 142 bin ton çiğ süt için 255 milyon lira ödeme yapılacak. Birinci grupta yer alan ve kimlik numarasının son hanesi 6-8 olan üreticilere dün akşam 113 milyon 787 bin lira ödenirken, ikinci grupta yer alan ve kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olan çiğ süt üreticilere 1 Şubat Cuma günü 141 milyon 168 bin lira ödeme yapılacak.  

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:33
  1. çiğ süt destekleme ödemeleri
  2. çiğ süt
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı
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