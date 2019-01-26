Çiğ süte destek ödemeleri yapılıyor

2018 yılı eylül-ekim-kasım ayları çiğ süt destekleme ödemeleri dün yapılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki gruba ayrılan toplam 260 bin 615 üreticiye, 2 milyon 142 bin ton çiğ süt için 255 milyon lira ödeme yapılacak. Birinci grupta yer alan ve kimlik numarasının son hanesi 6-8 olan üreticilere dün akşam 113 milyon 787 bin lira ödenirken, ikinci grupta yer alan ve kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 olan çiğ süt üreticilere 1 Şubat Cuma günü 141 milyon 168 bin lira ödeme yapılacak.