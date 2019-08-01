Çiğ süt kaç dakika kaynatılmalı? Süt kaynatma süresi nedir?

Muş Kırköy’de 15 kişinin tedavi gördüğü ve hayvanlardan insanlara bulaşan brusella hastalığı, vatandaşları korkuttu. Haberin ardından uzmanlardan süt ürünleri tüketimine karşı uyarılar gecikmedi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür ise hastalığa karşı süt tüketimine dikkat çekti. Çiğ süt ne kadar kaynatılmalı? İşte uzmanından yanıtı...

Bucella mikrobiyal bir hastalık

Brucella hastalığının "zoonoz" adı verilen bakteri kaynaklı olduğunu anlatan Uzm. Dr. Mücahit Gür, Hayvanlardan insana bulaşan bakterinin neden olduğu mikrobiyal bir hastalık. Türkiye'de de bu hastalık sıklıkla görülür. Hayvanlardan insanlara süt ve süt ürünleri ile et tüketimi sonrası bulaşır. İnsandan insana bir bulaşma söz konusu değildir. Tamamen bulaşma hayvanlardan insanlara olur. Türkiye'de bu hastalık en çok koyun ve keçilerden bulaşır. Hayvanlarda cinsine bağlı olarak belirtiler verir. Örneğin, sığırlarda hastalık hayvanın düşük yapmasıyla görülür. Aynı zamanda enfeksiyon bulguları ile ortaya çıkar. Ateş gibi belirtiler de görülür dedi.

Çiğ süt ne kadar kaynatılmalı?

Et, süt ve süt ürünlerini tüketmeden önce iyice pişirmek gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Gür, şu uyarılarda bulundu: "Süt ve süt ürünlerinin tüketimiyle daha çok bulaştığı için sokaktan alınan süt yeterli şekilde kaynatılmadığında da risk yüksektir. Süt ve süt ürünleriyle bulaşma riski et tüketiminden daha fazladır. O nedenle sütü iyi kaynatmak, pastörize olmuş ürünleri tercih etmek hastalığın bulaşma riskini azaltır. Koyun ürünleriyle bulaşması özellikle bizim ülkemizde fazla olduğundan koyun sütünün iyi kaynatılması gerekir. Kaşar ve yoğurt gibi ürünlerde bulaşma oranının çok düşük olduğu bilinmektedir. Bu süreçte taze peynir tüketimi kısıtlanmalı, sütler en az 10 dakika kaynatılmalıdır."