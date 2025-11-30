  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…

Yunanistan'dan yeni hamle... Türkiye korkusuyla yeni füze sipariş etti

Filistinliler, Erdoğan’ı kurtarıcı olarak görüyor

Depremlerin şiddetinin artmasının nedeni belli oldu! Maalesef diyerek dünyaya ilan ettiler

Avustralya'da iki uçak havada çarpıştı!

Türkiye’nin gücünü Papa gördü Papaseverler görmedi! Meşruiyetçiler karalar bağladı

Yağmaya destek arınmaya tehdit

Ermeni Katedrali’nde “Dua Ziyareti”: Ne Mesaj Verilmek İsteniyor?

Asgari ücrette kritik süreç başlıyor: 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak, nasıl belirlenecek?

KIZILELMA hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı Görülmeden görüyor vurulmadan vuruyor
Yerel Görüntüler ortaya çıktı: İşte otomobilin baraja uçma anı!
Yerel

Görüntüler ortaya çıktı: İşte otomobilin baraja uçma anı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Van’ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan ve 2 kişinin ölümüne neden olan otomobilin Zernek Barajı’na uçma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü sualtı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (22) sudan çıkarılmıştı.

Suya batan 01 BBH 295 plakalı otomobilden çıkarılan 2 kişinin cenazesi Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, suda olduğu belirtilen Furkan Özdemir’i arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğüne ait ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) cihazının da kullanıldığı çalışmalarda şimdiye kadar herhangi bir sonucu ulaşılamadığı belirtildi.
Yaşanan feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şaka gibi belediyecilik! CHP'li İzmir'de barajlar çöl sokaklar göl
Şaka gibi belediyecilik! CHP'li İzmir'de barajlar çöl sokaklar göl

Gündem

Şaka gibi belediyecilik! CHP'li İzmir'de barajlar çöl sokaklar göl

Diyarbakır’da tarımda büyük adım! Çermik kale barajı suya kavuştu
Diyarbakır’da tarımda büyük adım! Çermik kale barajı suya kavuştu

Ekonomi

Diyarbakır’da tarımda büyük adım! Çermik kale barajı suya kavuştu

Baraj gölünde can pazarı! 3 kişinin bulunduğu araç Zernek Barajı'na düştü
Baraj gölünde can pazarı! 3 kişinin bulunduğu araç Zernek Barajı'na düştü

Gündem

Baraj gölünde can pazarı! 3 kişinin bulunduğu araç Zernek Barajı'na düştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23