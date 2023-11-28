Çiğ Börek aşkına: İşte herkesin seveceği tarif

Herkesin yapabileceği Çiğ börek geleneksel bir lezzet olarak öne çıkıyor. Özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde vazgeçilmezdir. Bu tarifle, çiğ böreğin ustası olacaksınız. İşte adım adım çiğ börek yapımı ve gerekli malzemeler...

Çiğ börek yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Bu tarif ve püf noktaları ile, kahvaltılarınızı ve 5 çayınızı şenlendirecek enfes çiğ börekler yapabilirsiniz. Malzemeleri hazırlayın ve bu lezzetli deneyime başlayın.

Evde çiğ börek yapmak isteyenler için mükemmel bir tarifimiz var! Bu lezzetli ve kolay çiğ börek tarifiyle, sevdiklerinizi şımartın. İşte çiğ börek yaparken ihtiyacınız olan her şey ve yapım aşamaları...

Kolay Çiğ Börek Tarifi

Kullanılan malzemeler

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• Yarım kilogram yufka

• 300 gram kıyma

• 1 büyük boy soğan

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• Tuz, karabiber, pul biber

• 1 su bardağı su

1. İlk olarak, derin bir kapta kıymayı tuz, karabiber ve pul biber ile karıştırın. Soğanı ince ince doğrayın ve kıymaya ekleyin.

2. Ardından domates salçasını ve sıvı yağı da ekleyerek iyice karıştırın.

3. Yufkaları tezgaha serin ve bir bıçak yardımıyla dörde kesin. Her bir parçaya hazırladığınız iç malzemeden koyun.

4. Kenarlarını içe doğru katlayın ve rulo şeklinde sarın.

5. Bir tencereye sıvı yağ ve suyu ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız börekleri bu karışıma batırın ve tepsiye dizin.

6. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerileri kızarana kadar pişirin.

Enfes bir çiğ börek yampış olacaksınız.