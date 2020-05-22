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Çiftlikte kenevir yetiştiren karı koca tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Germencik ilçesinde, kendilerine ait çiftlikte kenevir bitkisi yetiştirdikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen karı koca tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:25:17 -
Çiftlikte kenevir yetiştiren karı koca tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Germencik ilçesinde, kendilerine ait çiftlikte kenevir bitkisi yetiştirdikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen karı koca tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; polis ekiplerinin Germencik’in Neşetiye Mahallesinde Nuri D. isimli şüphelinin çiftliğine yaptığı operasyonda 300 kök dışı Hint keneviri bitkisi, 350 gram kubar esrar, 8 gram satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin maddesi, 15 adet extacy uyuşturucu hap, 2 adet dijital hassas terazi, 3 adet tabanca ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi.


Soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri, şüphelinin karısı Hatice Nil C. ile birlikte hareket ettiğini tespit etti. Germencik Adliyesine sevk edilen karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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