Çiftçiye bir müjde daha!

YENİ AKİT ANKARA

Çiftçilerin üretmesini teşvik etmek için her türlü desteği sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere yeni bir müjdeli haber verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadeleri kullandı.