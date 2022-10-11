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Ekonomi Çiftçiye bir müjde daha!
Ekonomi

Çiftçiye bir müjde daha!

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, çiftçilere müjdeli haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 15:38:00 -
Çiftçiye bir müjde daha!

YENİ AKİT  ANKARA

Çiftçilerin üretmesini teşvik etmek için her türlü desteği sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere yeni bir müjdeli haber verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadeleri kullandı.

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