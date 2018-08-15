Çiftçiye 44.1 milyon TL avans

Şirketten yapılan açıklamada üreticinin desteklenmeye devam edildiği belirtilerek, “Dün üreticilerin hesabına yatırılan sulama ve bayram avansları ile 2018-2019 kampanya döneminde ödediğimiz ayni ve nakdi avansın toplam tutarı da 245 milyon 225 bin lirayı aşmış oldu” denildi. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker’in üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Konuk, nakdi olarak verilen sulama ile bayram avansını birleştirerek pek çok üreticiyi mutlu ettiklerini dile getirdi.