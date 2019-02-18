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Çiftçisini destekleyen belediye

Yunusemre Belediyesi, 2019 yılı içerisinde dağıtımını yapacağı fidanlar için talep toplamaya başladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:33
Çiftçisini destekleyen belediye

Yunusemre Belediyesi, 2019 yılı içerisinde dağıtımını yapacağı fidanlar için talep toplamaya başladı.


İlçede üreticiye desteğini sürdüren Yunusemre Belediyesi bu yıl da çiftçisine fidan dağıtacak. Ceviz, zeytin, badem ve incir fidanı dağıtmaya hazırlanan Yunusemre Belediyesi, üreticilerden talep toplamaya başladı. Tarım arazisi ilçe sınırları içerisinde olan, daha önceki yıllarda fidan dağıtımlarından yararlanmayan, en az bir dekar en fazla beş dekar arazisi olan üreticiler; tarla tapusu ve kimlik fotokopileri ile belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurabilecek. 1 Mart Cuma gününe kadar sürecek olan talep toplama işleminin ardından üreticilere mart ayı içerisinde fidan dağıtımı yapılacak.


4 yıldır üreticilere fidan desteği verdiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının özellikle Yuntdağı’nda ürün çeşitliliğini arttırmak olduğunu söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi olarak üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu yıl da bölgemizde zeytin, ceviz, badem ve incir üretimini arttırmak amacıyla fidanlarımızı dağıtacağız. İstenilen şartlara uyan üreticilerimiz 1 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar belediyemize başvurabilirler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:33
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