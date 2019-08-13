Çiftçinin yüzünü güldüren alımlar

Anadolu’nun bereketli topraklarında bahar aylarında başlayan hasatla birlikte çiftçilerden gelen müjdeli haberler alım fiyatlarına da yansıdı. Hasatlarda yüzü gülen üreticiler, ard arda açıklanan alım fiyatlarıyla da adeta bayram etti. İşte üreticiyi memnun eden bazı ürünler ve alım fiyatları:

-Çay: 2019 yılı yaş çay alım kampanyası 10 Mayıs’ta başladı. Tarım ve Orman Bakan Bakanlığı, çay fiyatını bu sene 13 kuruşluk destekle birlikte 3,03 lira olarak belirledi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), mayıs ayında alınan 135 bin 661 ton yaş çay karşılığında üreticilere 393 milyon lira ödeme yaptı.

-Ayçiçeği: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Üreticilerin cebine açıklanan fiyata ilave olarak, Bakanlıkça verilen ton başına 400 lira fark ödemesi ve 92 lira mazot-gübre desteği de eklenince ton başına toplam 2 bin 992 lira girmiş oluyor. Bakanlık, Ramazan Bayramı öncesi 622 milyon lira yağlık ayçiçeği desteği ödemesinde bulunmuştu.

-Mısır: Geçen yıl ton başına 950 lira olan mısır fiyatı, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına bin 150 lira olarak belirlendi. Mısır için belirlenen bu fiyat, Bakanlık tarafından verilen ton başına 60 liralık prim ve diğer desteklerle birlikte bin 210 liraya kadar yükseliyor.

-Fındık: Milyonlarca fındık üreticisinin beklediği fındık alım fiyatları açıklandı. Buna göre; yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındığın taban fiyatı 17 lira. Levant kaliteli kabuklu için de taban fiyat 16 buçuk lira oldu. Buna ek kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı desteği de eklenince kilogram fiyatları 19 lira ile 18 buçuk lira arasına gelmiş oluyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 26 Ağustos’ta fındık alımına başlayacak. Üreticiler, internet üzerinden randevu alarak fındığını TMO’ya satabilecek.

-Nohut-mercimek: Hasat bereketiyle çiftçilere bu yıl moral kaynağı olan ürünler arasında yer alan nohut ve mercimekte de bereketli bir sezon yaşanacak. Ülkemiz nohut üretiminin geçen yıla göre yüzde 16 artışla 725 bin ton, yeşil mercimek üretiminin ise geçen yıla göre yüzde 7 artışla 46 bin ton seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Alım politikalarını açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2019 döneminde nohut alım fiyatı 3.300 TL/Ton, yeşil mercimek alım fiyatı 3.050 TL/Ton olarak belirlendiğini duyurdu. Bakanlıkça verilecek yaklaşık 820 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte nohut fiyatı 4.120 TL/Tona, yeşil mercimek fiyatı 3.870 TL/Tona kadar yükseliyor.

-Buğday: 2018 yılında ton başına bin 50 lira olarak açıklanan kırmızı/beyaz sert ekmeklik buğday fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına bin 350 lira olarak belirlendi. Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 4’e kadar ilave fiyat uygulanacak. Buğdayda ton başına 100 lira prim ödemesi ile gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk gibi destek ödemeleri de yapılacak.

Kırmızı/beyaz sert ekmeklik buğday için ton başına belirlenen bin 350 lira alım fiyatı, bakanlıkça verilen yaklaşık 200 lira prim ve diğer desteklerle birlikte ton başına bin 550 liraya kadar yükseliyor.

2018 yılında ton başına bin 100 lira olarak açıklanan makarnalık buğday fiyatı ise yüzde 32 artışla ton başına bin 450 lira olarak belirlendi.

Kırsal kalkınma projelerine 63 milyon liralık hibe

Hükümet, kırsal kalkınma yatırımlarını arttırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üzerinden IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınmaya desteklerinin devam ettiğini dile getirdi. Pakdemirli, programın ekonomiye olumlu katkı sunduğunu belirtti.

16 Şubat’ta çıkılan IPARD-II 5. Çağrı sonuçlarının açıklanmaya başladığını kaydeden Pakdemirli, “Değerlendirmeleri tamamlanan 79 proje onaylandı ve hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı. Bu 79 projeye toplam 63 milyon lira hibe sağlanacak. Böylece kırsalda yaklaşık 134 milyon liralık yatırım yapılmış olacak” dedi. Bir kısmı ulusal fonlardan oluşan IPARD kırsal kalkınma hibeleri kapsamında son 8 yılda 14 binden fazla projeye 4 milyar lira hibe desteği verildiğini aktaran Pakdemirli, “Bu hibelerle kırsalda 10 milyar liralık yatırım hayata geçirilirken 60 bin yeni istihdam oluşturuldu” diye konuştu. Bakanlık olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Pakdemirli, bu yıl TKDK üzerinden IPARD-II kapsamında toplam 310 milyon Euro bütçeli (2 milyar lira) 5. ve 6. kırsal kalkınma başvuru çağrılarına çıkıldığını hatırlattı. 60 milyon Euroluk başvuru çağrısının halen devam ettiğine dikkat çeken Pakdemirli, “Ağustos sonuna kadar projelerin alımına devam edilecek. Destek alacak diğer grupların da eylül ve ekim aylarında açıklanması öngörülürken onların da hızla yatırıma geçmeleri sağlanacak” şeklinde konuştu.

Bu arada IPARD-II 5. Çağrısı kapsamında hibe desteği sağlanacak 79 proje, ‘43 besi çiftliği, 23 süt çiftliği, 7 adedi broyler, 3 soğuk hava deposu, 2 süt işleme, bir kanatlı eti işleme yatırımı’ olarak sıralandı.