Çiftçilerin gözü borç erteleme kararında

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin dört gözle borç erteleme kararını ve kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasını beklediğini söyledi. Bu konudaki taleplerin arttığına dikkat çeken Bayraktar, ”Acilen çiftçilerimizin borçları faizsiz olarak ertelenmeli ve yeniden yapılandırılmalıdır” çağrısını yaptı. Eylül ayı üretici-market fiyatlarını açıklayan ve tarım sektörüyle ilgili değerlendirmede bulunan Bayraktar, hasat sonrası bekleyen kredi taksitlerinin ödeme zamanının geldiğini, çoğu çiftçinin ise kredi vadelerinin geçtiğini vurgulayarak, “Çiftçilerimiz dört gözle borç erteleme kararını ve kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasını beklemektedir. Bu konuda talep çok fazladır. Acilen çiftçilerimizin borçları faizsiz olarak ertelenmeli ve yeniden yapılandırılmalıdır” diye konuştu ve elektrik, sulama, ilaç, gübre, mazot, yem olmak üzere girdi maliyetlerinin acilen düşürülmesi gerektiğine işaret etti.