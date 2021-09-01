Çiftçilere 650 milyon lira destek

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Türkşeker fabrikalarında bu yıl ilk pancar alımı 6 Eylül'de Malatya Şeker Fabrikası ile başlıyor.

Türkşeker, pancar üreticilerinin girdi maliyetlerini düşürmek için (suni gübre, yaş küspe bedeli, şeker ve pancar tohumu) 350 milyon lira tutarında ayni avans ödemesi yapıldı. Şirketin çiftçilere yaptığı ekim ve sulama dönemi nakdi avans tutarı ise 25 Ağustos Çarşamba günü pancar çiftçilerinin hesabına yatırdığı 140 milyon lira ile toplamda 300 milyon lira oldu.

Bu yıl kuraklıktan dolayı birçok tarımsal üründe yaşanan rekolte kayıpları sonrası gözlerin pancar üretimine çevrildiği belirtilen açıklamada, Türkşeker ziraat ekibinin sahadaki etkin ve titiz çalışması ile şeker pancarı üretiminde sorun olmayacağı bildirildi. Açıklamada, geçen yıl son kırk yılın üretim rekorunu kıran Türkşeker'in bu yıl da A şekeri kotasına denk gelen şeker pancarı temininde sorun yaşamayacağı da kaydedildi.