Çiftçilerden Yunusemre Belediyesine ova yolu teşekkürü

Yunusemre Belediyesi üreticiye destek olmaya devam ediyor. Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarım sezonunun başlamasıyla birlikte ova yollarında çalışma yaparken, 900 kilometrelik ova yolunu elden geçirmesi beklenen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye ve ekibine Muradiyeli çiftçiler destekleri için teşekkür etti.

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Yunusemre Belediyesi’nin ova yollarında yaptığı çalışmanın önemli olduğunu belirterek, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizi de etkiledi. Ülkemizi etkilediği gibi Manisa’yı da etkiledi. Ova yollarının bakım onarımı yağışlardan dolayı biraz gecikti. Yunusemre Belediyesi’nin destekleriyle 11 Haziran’dan itibaren ova yollarımızda 4 greyder çalışmakta. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, ova yollarına çok hassasiyet gösteren bir başkanımızdır. Başkanımız gerekli talimatları verdikten sonra ova yollarımızda gerekli onarım bakım çalışmaları başladı. Arazi yollarında her gün 4 greyder çalışmakta. Başkanımıza istediğimiz zaman arayıp ulaşabiliyoruz. Kendileri ova yollarına önem veren, çiftçiye destek veren bir başkanımızdır. Ben burada çiftçilerimiz adına, şahsım ve odam adına Başkanımız Mehmet Çerçi’ye, Okan Şefimize, Fen İşleri Müdürümüze ve ekiplere sonsuz teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu bu hizmetler çiftçimizin her zaman tarlasına rahat ulaşabilmesini sağlıyor” dedi.

Altındağ, Yunusemre’de 900 kilometrelik ova yolunun bulunduğunu kaydederek, 68 mahallede arazinin yer aldığını, çalışmaların hepsinde devam ettiğini açıkladı.

Üreticilerden Cihan Erbil, yolların iyi olmasının çiftçiler açısından önemli olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Traktörlerle, arabalarımızla gelip gittiğimiz için yollarımızın da düzgün olmasını istiyoruz. Yollar iyi olunca tarlamıza, mahsulümüze daha rahat gidip gelebiliyoruz. Yollarımızın düzelmesi bizim için çok büyük bir avantaj. Bunun için Başkanımız Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyoruz.”