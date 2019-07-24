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Çiftçi tarla sürerken tesadüf eseri buldu, 250 yıllık "Tahıl Ambarı" koruma altına alındı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir mezrada tarla süren çiftçinin tesadüf eseri bulduğu en az 250 yıllık olduğu değerlendirilen "Tahıl Ambarı" Müze Müdürlüğüne kaldırılarak koruma altına alındı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:45
Çiftçi tarla sürerken tesadüf eseri buldu, 250 yıllık "Tahıl Ambarı" koruma altına alındı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bir mezrada tarla süren çiftçinin tesadüf eseri bulduğu en az 250 yıllık olduğu değerlendirilen "Tahıl Ambarı" Müze Müdürlüğüne kaldırılarak koruma altına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe bağlı Akdemir köyü İnanç mezrasında bir çiftçi, tarlasını sürerken bir yapıyla karşılaştı. Çiftçinin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından bölgeye gelen Elazığ Müze Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Ardından başlatılan kazı çalışmaları ile toprak altındaki Osmanlı dönemine ait en az 250 yıllık olduğu değerlendirilen "Tahıl Ambarı" ortaya çıkartıldı. Poligonal taş ve horasan harcıyla yapılan tarihi ambar, yapılan çalışma ile yerinden çıkarılarakMüze Müdürlüğü’ne götürülüp koruma altına alındı.


Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Belediye Başkanı İhsan Akmurat, “Gerçekten insanoğlunun dehasıyla karşılaştığımızı ifade etmek isterim. Günün koşullarında aldığımız bilgiler nezdinde bundan yaklaşık 200 yıl öncesi bir yapıyla karşı karşıyayız. Yapının temel özelliği, günümüzde buzdolabı dediğimiz vatandaşlarımızın yiyeceklerinin bozulmaması için ve muhafazaya alınması içinher evde bir buzdolabı vara ama tabi ki bundan 150-200 yıl öncesinde bundan bahsetmemiz mümkün değil. Hem buzdolabı icat edilmemişti hem de elektrik gibi bir sıkıntıyla karşı karşıyaydık. Yani Baskil İlçemizi düşündüğümüz zaman şu an bulunduğumuz bölgeye yaklaşık 30-35 yıl önce elektrik geldiğini söyleyebiliriz. Yani o tarihlerden bahsettiğimiz zaman vatandaşımız kendi yiyeceklerini özellikle yazın ve kışınmuhafaza altına almak için o günün koşullarında üretmiş oldukları doğal buzdolabı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:45
  1. doğa

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