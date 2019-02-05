Çiftçi eğitim alacak, hasadı bereketli olacak

Gıda devi Cargill, ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ programını hayata geçirerek üreticilerin verimliliklerini ve refahlarını artırmayı hedefliyor. 6 ilde mısır tarımı yapan bin çiftçiyle yürütülecek programla yenilikçi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Program üç sezona yayılacak

Program kapsamında ilk sene Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmirli üreticilere danışmanlık hizmetleri sunulacak. Ayrıca 22 ziraat mühendisi tarafından çiftçilere sulama yöntemleri ve hastalıklarla mücadele konusunda bilgi verilecek. 444 5 175 numaralı ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket Danışma Hattı’ndan sorularına cevap bulacak üreticiler, Çiftlik Yönetim Sistemi online portalıyla da tarlalarını bir işletme gibi yönetme imkânı elde edecek. ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ çerçevesinde belirlenen çiftçilerin tarlalarına kurulacak sensör istasyonları (sıcaklık, nem ve yakın kızılötesi spektrometre) ile uydulardan toprak, hava ve bitki gelişimi takip edilecek. Projeyle ayrıca 6 ilde mısır tarımıyla uğraşan ailelerin finansal okur yazarlığı da arttırılacak.

Milli gelire katkı

Cargill Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, çiftçileri sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla buluşturmak olduğunu belirterek, “Mısırını kullandığımız üreticilerimizin refah düzeyinin yükseldiğini görmek bizim için önemli” dedi.

Cargill Kurumsal İletişim Direktörü Ediz Aksoy ise ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’in mili gelirin yüzde 6,1’ini, ihracatın yüzde 4’ü oluşturan tarımda örnek bir sosyal ve dijital dönüşüm programı olacağını dile getirdi.