0553 313 94 23

Çiftçi eğitim alacak, hasadı bereketli olacak

Hayata geçirdiği ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ programıyla üreticilerin verimliliklerini ve refahlarını artırmayı hedefleyen Cargill, bu programla yenilikçi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak.

05 Şubat 2019 Salı 12:53
Çiftçi eğitim alacak, hasadı bereketli olacak

Gıda devi Cargill, ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ programını hayata geçirerek üreticilerin verimliliklerini ve refahlarını artırmayı hedefliyor. 6 ilde mısır tarımı yapan bin çiftçiyle yürütülecek programla yenilikçi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Program üç sezona yayılacak

Program kapsamında ilk sene Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmirli üreticilere danışmanlık hizmetleri sunulacak. Ayrıca 22 ziraat mühendisi tarafından çiftçilere sulama yöntemleri ve hastalıklarla mücadele konusunda bilgi verilecek. 444 5 175 numaralı ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket Danışma Hattı’ndan sorularına cevap bulacak üreticiler, Çiftlik Yönetim Sistemi online portalıyla da tarlalarını bir işletme gibi yönetme imkânı elde edecek. ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ çerçevesinde belirlenen çiftçilerin tarlalarına kurulacak sensör istasyonları (sıcaklık, nem ve yakın kızılötesi spektrometre) ile uydulardan toprak, hava ve bitki gelişimi takip edilecek. Projeyle ayrıca 6 ilde mısır tarımıyla uğraşan ailelerin finansal okur yazarlığı da arttırılacak.

Milli gelire katkı

Cargill Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, çiftçileri sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla buluşturmak olduğunu belirterek, “Mısırını kullandığımız üreticilerimizin refah düzeyinin yükseldiğini görmek bizim için önemli” dedi.

Cargill Kurumsal İletişim Direktörü Ediz Aksoy ise ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’in mili gelirin yüzde 6,1’ini, ihracatın yüzde 4’ü oluşturan tarımda örnek bir sosyal ve dijital dönüşüm programı olacağını dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:53
  1. Karaman
  2. Manisa
  3. Konya
  4. İzmir
  5. Mersin
  6. Adana
  7. Cargill
  8. 1000 Çiftçi 1000 Bereket
  9. mısır tarımı
  10. sulama yöntemleri
  11. 1000 Çiftçi 1000 Bereket Danışma Hattı
  12. Çiftlik Yönetim Sistemi
  13. Cargill Ortadoğu
  14. Cargill Ortadoğu Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu
  15. Cargill Kurumsal İletişim Direktörü Ediz Aksoy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Güvenli bölge’de anlaşma henüz yok
    1. ‘Güvenli bölge’de anlaşma henüz yok
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki..
    3. "Hortum felaketi sebze-meyve..
    4. Tam 7 tane bulundu! Köylüleri dehşete..
    5. Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"
    6. Bakanlık açıkladı! 16 bin personel..
    7. Baran: Soyer’e oy veren ülkücü olamaz
    8. Fatih Altaylı: Polise küfrettiğim..
    9. Diyarbakır'da "Okuryazarlık..
    10. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    11. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    12. Kapalıçarşı'da altın
    13. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    14. Sinop'ta FETÖ'nün hücre evine yönelik..
    15. Memur-Sen ve Hacı Bayram Veli..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki..
    17. Öğretmen ataması sonuçları 2019 MEB..
    18. Gelinliğiyle gömülmüştü... Mezarına..
    19. Venezuela'daki krizin çözümünü açıkladı!
    20. Robinho'nun hareketi Visca'yı..
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019