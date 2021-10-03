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Ekonomi Çiftçi dostu uygulamalar çiftçinin yüzünü güldürdü
Ekonomi

Çiftçi dostu uygulamalar çiftçinin yüzünü güldürdü

Geçtiğimiz yıl Türkşeker’in, yeni iletişim stratejileri çerçevesinde modern bir görünüme kavuşturulan ve pancar çiftçisinde de büyük memnuniyet oluşturan çiftçi lokalleri bu yıl da çiftçilerden tam not aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 08:15:00 -
Çiftçi dostu uygulamalar çiftçinin yüzünü güldürdü

yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz yıl Türkşeker’in, yeni iletişim stratejileri çerçevesinde modern bir görünüme kavuşturulan ve pancar çiftçisinde de büyük memnuniyet oluşturan çiftçi lokalleri bu yıl da çiftçilerden tam not aldı.

Çiftçi karşılama alanları olarak da kullanılacak lokallerde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçiler çay ve çorba hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanıyorlar. Büyüklükleri fabrika kapasitelerine göre belirlenen çiftçi Lokallerinin çevre ve iç mekânları ile çiftçileri memnun ediyor.

Türkşeker'in son yıllarda uyguladığı çiftçi dostu uygulamalar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Türkşeker'in 15 fabrikasının tamamında uygulanan "Randevulu Pancar Alım Sistemi" ile pancarını teslim etmek isteyen çiftçilerin bekleme süresi kısalırken, oluşturulan çiftçi Lokalleri ile de tarlasından pancarını getiren çiftçileri ve pancar nakli yapan kamyon şoförleri duşunu alıp, sıcak çorbasını içerken sıcak bir ortamda dinlenme fırsatı buluyor.

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