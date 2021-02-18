Çiftçi desteği ne kadar oldu? Mazot gübre desteği ne zaman ödenir 2021

Mazot gübre desteği arttı mı? 2021 yılının üçüncü şubat ayının ise ikinci kabine toplantısı 17 Şubat’ta yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere müjde verdi. Peki, çiftçi desteği ne kadar oldu?

Çiftçi desteği ne kadar oldu?

Kabine toplantısını ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçilere iki müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gübre desteklerini, küresel emtia fiyatlarındaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, yüzde 100 artışla iki katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz, Bay Kemal. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini, dekara 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri çiftçilerimizin kaynağa en çok ihtiyaç duydukları ilk bahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler üretmeye devam ettikleri müddetçe desteklere devam edeceklerini söyledi.

Mazot gübre desteği ne zaman ödenir 2021

Çiftçi destek ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 2021 ödemelerini ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Ancak bu konuda bir tarih açıklanmadı. Geçen yıla bakılacak olursa 2020 çiftçi destekleri mart ve nisan aylarında ödenmişti. Ödemelerin 2021 yılında da aynı dönemlerde yapılacağı tahmin ediliyor.