Çiftçi BağKur’lu nasıl olunur? Çiftçi Bağ-Kur’u nasıl yapılır? Tarım Bağ-Kur’lu nasıl emekli olur?

SSK Bağ-Kur emekli çiftçi maaşı nasıl alınır? Çiftçi BAĞ-KUR’u emeklilik şartları neler? Çiftçi Bağ Kur’u nasıl dondurulur? 2019 yılında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yapılan zam oranı %10,20 olarak belirlenmiştir. Yapılan zam kapsamında Çiftçi BAĞ-KUR maaşı ne kadar 2019 yılı sorusunun cevabını merak ediyor. Çiftçi BAĞ-KUR’u emeklilik şartları neler? Çiftçi Bağ-Kur’u ne kadar maaş alır 2019, çiftçi Bağ-Kur’u emeklilik şartları nelerdir? Tarım Bağ-Kur’u kapsamında yaştan emekli olabilmeniz için 5400 günü, normal emeklilik hakkı için ise 9000 günü tamamlamanız gerekir. Emeklilik yaşı ise prim ödemeye başladığınız tarihe göre belirleniyor. Çiftçi bağkur emekli maaşı 2019.

2019 Çiftçi BAĞ-KUR emeklisi olmak, tarım faaliyetlerinde bulunan ve ziraat odalarına kayıtlı olan, isteğe bağlı sigorta primlerini ödeyen kişiler için mümkün olmaktadır. 5510 sayılı kanunun 4. Maddesi kapsamında sigortalı sayılan Çiftçi BAĞ-KUR’lular için emeklilik şartları BAĞ-KUR emeklilik şartları ile aynıdır. Halk arasında Çiftçi BAĞ-KUR’u olarak bilinen kanunda yazılı olan ismiyle Tarım BAĞ-KUR’u olan bu sosyal güvenceye sahip olunabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

4b tarım Bağ Kur tutarı indirimsiz olarak ne kadar?

2018 yılı itibariyle çiftçi BAĞ-KUR'u kapsamında prim ödeyenler brüt asgari ücretin günlük tutarının 25 katı üzerinden prim ödemekteler. Yani şöyle söyleyelim. Esnaf BAĞ-KUR ödeyen birisi 2018 yılında 2029,50 TL üzerinden prim ödeyecekken ve prime esas kazanca da 2029,50 TL yansıyacakken tarım BAĞ-KUR kapsamında prim ödeyen birisi ise 1691,25 TL üzerinden prim ödeyecek. Dolayısıyla bu da prime esas kazanca yaklaşık %20 az yansıması ve emekli maaşının da diğer bağkurlulara göre %20 daha düşük olmasına neden oluyor.

Bu 25 günlük hesaplama şekli 2023 yılında eşitlenecek. Tarım BAĞ-KUR'lular da 2023 yılında 30 tam günlük prime esas kazanç üzerinden prim ödeyecekler. Ancak 2023 yılına kadar tarım BAĞ-KUR kapsamında ödenen primler doğal olarak alınacak emekli maaşının düşük olmasına neden olacaktır. 2018 yılı için aylık 4b tarım BAĞ-Kur'u tutarı indirimsiz olarak 583,48 TL. Eğer geçmiş dönem prim borcunuz yoksa ve primleri düzenli ödemekte iseniz %5 indirimle ödeyeceğiniz aylık tutar ise: 498,91 TL dir.

Tarım BAĞ-Kur emeklilik şartları, BAĞ-Kur’lunun erkek ya da kadın olmasına göre değişiklik göstermektedir. Kadınlar 20 yıllık, erkekler ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığında emekli olabilmektedir.

Tarım BAĞ-KUR’lu erkekler için şartları neler?

06.2002 itibari ile 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmasına kalan süreye göre emeklilik şartları belirlenmektedir. 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmasına;

2 yıl ya da daha az kalan kişiler 44 yaşında,

2 yıldan fazla ya da 3 yıl 6 ay ve daha az kalan kişiler 45 yaşında,

3 yıl 6 aydan fazla ya da 5 yıldan daha az kalan kişiler 46 yaşında,

5 yıldan fazla ya da 6 yıl 6 aydan ve daha az kalan kişiler 47 yaşında,

6 yıl 6 aydan fazla ya da 8 yıl ve daha az kalan kişiler 48 yaşında,

8 yıldan fazla ya da 9 yıl 6 ay ve daha az kalan kişiler 49 yaşında,

9 yıl 6 aydan fazla ya da 11 yıl ve daha az kalan kişiler 50 yaşında,

11 yıldan fazla ya da 12 yıl 6 ay ve daha az kalan kişiler 51 yaşında,

12 yıl 6 aydan fazla ya da 14 yıl ve daha az kalan kişiler 52 yaşında,

14 yıldan fazla ya da 15 yıl 6 ay ve daha az kalan kişiler 53 yaşında,

15 yıl 6 aydan fazla ya da 17 yıl ve daha az kalan kişiler 54 yaşında,

17 yıldan fazla ya da 18 yıl 6 ay ve daha az kalan kişiler 55 yaşında,

18 yıl 6 aydan fazla ya da 20 yıl ve daha az kalan kişiler 56 yaşında,

20 yıldan fazla ya da 21 yıl 6 ay ve daha az kalan kişiler 57 yaşında,

21 yıl 6 aydan fazla ya da 22 yıl kalan kişiler 58 yaşında,

22 yıldan fazla kalan kişiler ise 60 yaşında emekli olabilmektedir.

01.05.2008 Sonrası Tarım BAĞ-KUR’lu Olanlar İçin Emeklilik Şartları

2019 Tarım BAĞ-KUR emekli maaşı 1189,71 TL olmuştur. Her geçen sene zamlanan emekli maaşlarının alınması için yerine getirilen şartlar Tarım BAĞ-KUR’lular için değişkenlik göstermektedir.

01.05.2008 tarihinden sonra Tarım BAĞ-KUR’lu olan erkek ve kadınlar için emeklilik şartları neler?

9000 prim gün sayısını 01.05.2008 ila 31.12.2035 tarihleri arasında dolduran erkekler 60, kadınlar 58 yaşında emekli olabilecektir.

9000 prim gün sayısını 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında dolduran erkekler 61, kadınlar 59 yaşında emekli olabilecektir.

9000 prim gün sayısını 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında dolduran erkekler 62, kadınlar 60 yaşında emekli olabilecektir.

9000 prim gün sayısını 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında dolduran erkekler 63, kadınlar 61 yaşında emekli olabilecektir.

9000 prim gün sayısını 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında dolduran erkekler 64, kadınlar 62 yaşında emekli olabilecektir.

9000 prim gün sayısını 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında dolduran erkekler 65, kadınlar 63 yaşında emekli olabilecektir.

9000 prim gün sayısını 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında dolduran erkekler 65, kadınlar 64 yaşında emekli olabilecektir.

9000 prim gün sayısını 01.01.2048 tarihi itibari ile dolduran erkekler 65, kadınlar 65 yaşında emekli olabilecektir.