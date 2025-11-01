  • İSTANBUL
Cide'de misafirhane alevlere teslim oluyordu! Yangın korkuttu ama kontrol altına alındı!

Cide'de misafirhane alevlere teslim oluyordu! Yangın korkuttu ama kontrol altına alındı!

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait misafirhanede yangın çıktı. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini engelleyerek yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait misafirhanede henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yangın ihbarında bulunuldu. İhbarla birlikte olay yerine Cide itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede yangın esnasında binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

