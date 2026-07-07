Çiçekliköy'de 175 hektar küle dönmüştü: 23 yıl sonra gelen yeşil dönüşüm

Bir zamanlar kül ve dumanla kaplı 175 hektarlık alan, bugün İzmir'in en diri yeşiline büründü. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2009'da yanan ve yeniden ormana kazandırılan Bornova Çiçekliköy'de durup o dönüşümün rakamlarını tek tek sıraladı.

Saygılı'nın anlattığı tablo tek bir alanla sınırlı değil. İzmir genelinde 23 yılda çıkan yangınların ardından yürütülen ağaçlandırma, yanan alanların çok daha üzerinde bir büyüklüğe ulaştı.

2009 Çiçekliköy: 175 hektar küle döndü

Saygılı, hikâyenin başladığı günü hatırlattı. 25 Temmuz 2009 tarihinde çıkan yangında 175 hektarlık alan büyük zarar gördü.

"O gün burada sadece ağaçlar değil, hepimizin ortak değeri olan yeşil vatanımız da ağır bir yara aldı" dedi Saygılı.

Orman Bölge Müdürlüğü yangının hemen ardından işe koyuldu. Alana 100 bin adet kızılçam, servi, akasya, fıstık çamı, defne ve iğde fidanı dikildi. Yanına 300 kilogram farklı türde tohum ekildi. Bölge koruma altına alındı, işgale kesinlikle izin verilmedi. Bir zamanlar küle dönen bu alan, bugün yemyeşil bir orman olarak İzmir'e geri döndü.

İzmir'de 23 yılın yangın tablosu

Saygılı, rakamları Çiçekliköy'ün ötesine taşıdı. 2003-2025 yılları arasında İzmir'de toplam 3 bin 291 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 36 bin 604 hektarlık alan etkilendi.

"Devletimiz, yanan her karış toprağı yeniden ormanla buluşturma kararlılığını ortaya koymuştur" ifadesini kullanan Saygılı, son 23 yılda 114 bin hektarlık alanda ağaçlandırma yapıldığını; yani yanan alanların çok daha üzerinde bir büyüklüğün yeniden yeşillendirildiğini belirtti.

206 milyon fidan ve tohum toprakla buluştu

Devletin ortaya koyduğu büyüklük: 76 milyon 299 bin fidan ile 130 milyon 327 bin tohum. Toplamda 206 milyon 626 bin fidan ve tohum toprakla buluştu. Rakam, kaybedilen alanın kat kat üzerinde bir yeşillendirmenin karşılığı.

Üretim de durmadı. Saygılı'ya göre 2003-2025 arasında İzmir fidanlıklarında 212 milyon adet fidan üretildi ve ülkenin dört bir yanındaki yeşillendirme çalışmalarına gönderildi. Ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve toprak muhafazası için üretim aralıksız sürüyor.

Anayasa'nın 169. maddesi: yanan alan başka amaçla kullanılamaz

Saygılı, yanan alanların akıbetine dair de net konuştu. Anayasa'nın 169. maddesi açık bir hüküm içeriyor: yanan orman alanları hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz, yeniden ağaçlandırılarak ormana dönüştürülür.

Bu doğrultuda Karşıyaka Yamanlar başta olmak üzere Urla, Selçuk ve Foça gibi ilçelerde zarar gören alanlar vakit kaybedilmeden yeniden yeşille buluşturuldu. Saygılı'ya göre bugüne kadar İzmir'de yangınlardan etkilenen orman alanlarının tamamı yeniden ormanlaştırıldı.

FAO raporunda Türkiye 3. sıraya yükseldi

Bu kararlılığın uluslararası karşılığı da var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) hazırladığı Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporuna göre Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 6.'dan 4.'ye çıktı.

En fazla ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ise Türkiye Avrupa'da 1., dünyada 4.'den 3.'ye yükseldi.

Saygılı bu tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 2019'da ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü'ne bağladı. "İzmir'imizin ciğerleri olan ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sözlerini geleceğe bakan bir vurguyla bitirdi: "Biz sadece bugünü değil, yarınlarımızı da düşünüyoruz. Daha yeşil bir İzmir, daha güçlü bir Türkiye ve gelecek nesillere bırakacağımız daha yaşanabilir bir çevre için Yeşil Vatan'ımıza sahip çıkmayı, üretmeye ve ağaçlandırmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Sıkça Sorulan Sorular

Çiçekliköy'deki yangın ne zaman çıktı? 25 Temmuz 2009 tarihinde çıkan yangında 175 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın sonrası ne kadar fidan dikildi? Alana 100 bin adet fidan dikildi, ayrıca 300 kilogram farklı türde tohum ekildi.

İzmir'de 23 yılda ne kadar ağaçlandırma yapıldı? 2003-2025 arasında 114 bin hektarlık alanda ağaçlandırma yapıldı; toplam 206 milyon 626 bin fidan ve tohum toprakla buluştu.

Türkiye FAO sıralamasında kaçıncı sırada? En fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da 1., dünyada 3. sıraya yükseldi.