Çiçeği burnunda Memleket Partisi'nde şok! Başkan beraberindekilerle istifa etti

İki ay önce görevine başlayan Yılmaz İçen, partisinde yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde kurduğu diktatörlük sistemine başkaldıran Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi'nde, istifa depremi yaşanıyor.

20 kişi toplu istifa etmişti

Haziran ayında, Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun iki üyesinin de arasında bulunduğu 20 kişiden toplu istifa gelmişti.

İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Bahçekapılı, yaptığı açıklamada, partide atamalardaki işleyişten şikayetçi olduklarımı ancak çözüm bulunamadığını belirtmişti.

Denizli İl Başkanı 8 üye ile birlikte istifa etti

Bu kez ise partinin Denizli İl Başkanı Yılmaz İçen ve 8 il yönetim kurulu üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Denizli Basın Merkezi’nde basın açıklaması yapan Yılmaz İçen, rahatsızlıklarının olduğunu belirterek Muharrem İnce'ye tepkisini dile getirdi.

"Habersiz işler yapıldı"

Meclis üyelerinin ve ilçe başkanlarının kendisinden habersiz iş yaptığını söyleyen İçen, “Sizin bir ilçe başkanınız genel merkezi arayıp, oradan divan başkanı isterse bundan da sizin haberiniz yoksa ya da sizin bir ilçe başkanınız o davette bilgi ya da yardım istemiyorsa, siz burada karışamıyorsunuz.

350 bin nüfuslu Pamukkale’de bir kongre yapmamız çok acı bir durumdur. Bizim ona müdahil olmamız durumunda en az 300 kişi gelirdi, 80 kişi oy kullanırdı. İyi bir çıkış yapabilirdik. Ama bunların hepsi maalesef benim kusurum değil." diye konuştu.

"Sıkıntılarımızı paylaşmak istedim ulaşamadım"

Sıkıntıları çözmek adına iletişim kurmayı denediğini ancak geri dönüş sağlanmadığını vurgulayan İçen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazı sıkıntılarımızı, ben genel başkanımızla da paylaşmak istedim. Cuma günü telefonuna ulaşamadım. Tesadüf Muğla İl Başkanımızı aradım. Yanında olduğunu, yangın bölgelerini dolaştıklarını söyledi.

İstedim, ‘Efendim, çok acil bir durum, Türkiye’nin neresinde olursanız olun 10 dakika sizinle görüşmem lazım, size ihtiyacım var’ dedim ama bugün, benim genel başkanım bana dönmüyor. Şimdi bir il başkanını siz buraya tayin ettirseniz ve sizden yardım istiyorsa genel başkan dönmek zorundadır.”