Cibaliye Mülteci Kampı'na bir saldırı daha! En az 90 şehit
Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce Filistinlinin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladı.
Saldırıda en az 90 sivil şehit oldu, 100'den fazla Filistinli de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tal al-Zaatar'da bulunan Al Awda Hastanesi Direktörü Ahmed Muhanna ve sağlık çalışanları katil ordu tarafından gözaltına alındı.
Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı: 25 şehit
Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir binaya da saldırdı. Hava saldırısında bir ailenin 10 üyesinin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit oldu.
Gözaltına alınan El Awda Hastanesi Direktörü Muhanna'nın nerede olduğu bilinmiyor.
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