  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya CIA'in Kaşıkçı raporu deşifre oldu: Öldürülmesine Prens Selman onay verdi
Dünya

CIA'in Kaşıkçı raporu deşifre oldu: Öldürülmesine Prens Selman onay verdi

ABD basınının ulaştığı CIA raporuna göre; Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini Prens Selman'ın onayladığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 10:22:00 - 2021-02-25 10:54:02
CIA'in Kaşıkçı raporu deşifre oldu: Öldürülmesine Prens Selman onay verdi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayetini ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, CIA tarafından hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Amerikan basını ise, CIA'in hazırladığı rapora ulaştı. ABD istihbarat birimlerinin raporuna göre; Kaşıkçı'yı öldüren cinayet ekibinin kullandığı iki özel jet, bir yıldan daha kısa bir süre önce Veliaht Prens Selman tarafından ele geçirilen bir şirkete aitti. Raporda ayrıca; Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığı belirtildi.

Yakında Veliaht Prens ile görüşecek olan Joe Biden'ın, cinayetten Prensi sorumlu tutacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktar TB2'yi örnek alan komşu duyurdu: Geliştirdik!
Teknoloji

Bayraktar TB2'yi örnek alan komşu duyurdu: Geliştirdik!

Gürcistan, ilk yerli keşif ve muharip insansız hava aracının (İHA) geliştirildiğini duyurdu.

İSLAM

"Bu ayeti okudukça ürperiyorum" dedi ve uyardı: Bu gayeyi edinmedikçe istediğin kadar namaz kıl!

Timurtaş Uçar Hoca ve Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu, 'Cihad'ın ne kadar önemli olduğunu böyle anlatıyor...
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok
Gündem

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Türkiye ve İsrail ilişkilerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bence Mavi Mar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay