Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz bugün 'CIA, Türkiye'deki dostlarını tehdide başladı!' başlıklı çok İddialı bir yazı ile okuyucularının karşısına çıktı. Tayiz yazısında 'CIA için Türkiye'de işler iyi gitmiyor. 2023 seçimlerinde ibre yine Erdoğan'ı gösteriyor. Ne yapıp edip Türkiye'yi düşürmek istiyorlar. Bu konuda da Türkiye'deki dostlarına "ya harekete geçin ya da hepinizi yakarız" mesajı veriyor' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

CIA'nin Ulusal İstihbarat Konseyi (National Intelligence Counscil) başkan yardımcılığını yapan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Politika Planlama Bölümü'nde Ortadoğu ve Türkiye ile ilgili istihbarat konularında görevli, ABD bürokrasisinde "Türkiye uzmanı" olarak tanınan, CIA Türkiye İstasyon Şefi Graham Fuller'in çalışma arkadaşı ve son olarak "Wilson Center'ın Ortadoğu Programı Direktörü Henri Barkey, Türkiye'de daha çok yabancı bir analist olarak tanınır, bilinir. Bu tanımı siyaset bilimci, filozof, liberal bir düşünce adamı şeklinde de uzatanlar vardır. Medyada dostlarınız çok olunca en adi bir CIA ajanı bile "liberal bir filozof" olarak karşınıza çıkabilir.

Oysa kısaca bir iş tanımı yapılacak olursa Barkey'e "CIA danışmanı" ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın istihbarat bölümünde görevli Türkiye uzmanı denebilir.

Barkey'in gündeme gelme sebebi ise sosyal medya hesabından Aslı Aydıntaşbaş ile darbenin hemen ertesinde, 18 Temmuz 2016'da birlikte bir yemekte buluştuklarını duyurması. İfşa ettiği şüphesiz yedikleri "yemek" değil, "Aslı Aydıntaşbaş"ın kendisi. Aslı Hanım da zaten böyle algıladığı için uzun ve detaylı bir metinle kendisine ve kamuoyuna açıklamalarda bulunmuş.

Aslı Hanım, Osman Kavala'nın avukatlarının bile istediği açıklamalardan kaçınan Barkey'in ortada hiçbir şey yokken kendisini neden ifşa ettiğini anlayamadığını belirtmiş. Daha doğrusu Barkey'in açıklamasının kasıtlı bir şekilde kendisini deşifre etmeye dönük olduğunu söylemiş. Aslı Aydıntaşbaş'ın o açıklaması şöyle: "Yıllardır tüm ısrarlara rağmen bir açıklama yapmayan, kendisiyle ilgili şaiyaları gidermek için talep edilen bilgi paylaşımına yanaşmayan bir şahıs, esrarengiz bir zamanlamayla yeni bir polemik başlatmıştır. Bu zamana kadar Osman'la ilgili biz dizi mesnetsiz iddiayı çürütmek için avukatlardan gelen her türlü bilgi paylaşımı talebini reddeden bu şahsın, şimdi konuşması, manidardır."

Henri Barkey, Aslı Aydıntaşbaş'ı gündeme getirerek ne yapmak istiyor? Osman Kavala'yı kurtarmak mı istiyor? Aslı Hanım, dava sürecinde susan, Kavala'nın avukatlarının ısrarlarına rağmen bu konuda açıklama yapmaya yanaşmayan Barkey'in, niyetinin bu olmadığını açıkça belirtmiş zaten.

Peki, Barkey ne yapmak istiyor?

CIA Danışmanı Barkey, Aslı'yı kurtların önüne atarak geridekilere, medyadaki diğer gizli dostlarına kanımca bir mesaj veriyor; "Aslı'yı verdiysem hepinizi veririm" demek istiyor.

Ne için?

İşlerini yapmadıkları için olsa gerek. CIA için Türkiye'de işler iyi gitmiyor. 2023 seçimlerinde ibre yine Erdoğan'ı gösteriyor. Ne yapıp edip Türkiye'yi düşürmek istiyorlar. Bu konuda da Türkiye'deki dostlarına "ya harekete geçin ya da hepinizi yakarız" mesajı veriyorlar, Barkey aracılığıyla.

Anlayan anladı!